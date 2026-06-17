به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ و همزمان با هفته گرامیداشت صنایع‌دستی با اشاره به نقش این هنرصنعت در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان گفت: در طول یک سال گذشته، زمینه اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۶۶۵ نفر در حوزه صنایع‌دستی استان فراهم شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصاد محلی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: همچنین در راستای ارتقای کیفیت تولیدات ۳۴ اثر از آثار هنرمندان استان موفق به اخذ مهر اصالت ملی صنایع‌دستی شدند که بیانگر توانمندی و خلاقیت فعالان این حوزه است.

مهدوی، آموزش را یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه صنایع‌دستی دانست و ادامه داد: طی این مدت، دوره‌های آموزشی ویژه شاغلان صنایع‌دستی برای ۳۶۴ نفر و همچنین دوره‌های آموزش عمومی برای ۹۰۹ نفر برگزار شده تا زمینه ارتقای مهارت‌ها و ورود علاقه‌مندان به این عرصه فراهم شود.

به گفته‌ی او اجرای برنامه‌های آموزشی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله نیروهای مسلح، زندان مرکزی و جهاد دانشگاهی نیز انجام شده که نقش مهمی در توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و توسعه مهارت‌آموزی داشته‌است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین ادامه داد: در راستای ارتقای سطح مهارت و ارزیابی توان تخصصی هنرمندان، دو دوره ورک‌شاپ احراز مهارت نیز طی این مدت برگزار شده‌است.

او همچنین از افتتاح خانه خلاق آبگینه در حمام تاریخی حاج میرحسن به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص این حوزه یاد کرد و گفت: این مجموعه با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه فعالیت‌های خلاقانه و ایجاد بستری مناسب برای تولید، آموزش و عرضه محصولات صنایع‌دستی راه‌اندازی شده‌است.

مهدوی در ادامه از اقدامات انجام شده، در زمینه حمایت از هنرمندان و بهره‌برداری از ظرفیت بناهای تاریخی خبر داد و گفت: ۱۵ بنای تاریخی تحت تملک اداره‌کل در قالب کمیته واگذاری ماده ۲۷ یا از طریق مزایده به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی واگذار شده که این اقدام علاوه بر احیای بناهای تاریخی، به توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با صنایع‌دستی کمک شایانی کرده‌ است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با اشاره به نظارت مستمر بر فعالیت کارگاه‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: در یک سال گذشته ۵۰۳ مورد بازدید فنی و نظارتی از کارگاه‌های فعال استان انجام شد تا کیفیت تولیدات و روند فعالیت واحدها مورد ارزیابی و حمایت قرار گیرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های مالی از فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: ۱۸۰ میلیاردریال تسهیلات مشاغل خانگی و ۷۵۰ میلیاردریال تسهیلات تبصره ۱۵ به متقاضیان و فعالان صنایع‌دستی پرداخت شده که نقش مهمی در توسعه تولید، ایجاد اشتغال و تقویت کسب‌وکارهای خرد داشته‌است.

مهدوی همچنین از صدور ۱۱ فقره مجوز فروشگاه صنایع‌دستی خبر داد و افزود: برای معرفی ظرفیت‌ها و تولیدات هنرمندان استان بیش از ۳۰ نمایشگاه مناسبتی در داخل استان برگزار شده و هنرمندان قزوین در ۱۴ نمایشگاه خارج از استان نیز حضور فعال داشته‌اند و علاوه بر آن در نمایشگاه سلیمانیه عراق شرکت کردند که فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های استان در بازارهای بین‌المللی فراهم کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین در پایان با اشاره به توسعه صادرات صنایع‌دستی استان گفت: طی این مدت، محصولات صنایع‌دستی استان به ارزش یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از طریق صادرات چمدانی و گمرکی به کشورهای مختلف صادر شده که نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد صنایع‌دستی قزوین در بازارهای خارجی و ظرفیت بالای این حوزه در ارزآوری و توسعه اقتصادی استان است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این اداره‌کل در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمایتی، ایجاد بازارهای جدید و احیای رشته‌های بومی از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه در سال جاری است

او همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه‌های دائمی عرضه محصولات صنایع دستی در روستاهای هدف گردشگری و مناطق نمونه گردشگری استان، به ویژه منطقه الموت خبر داد و افزود: این اقدام نقش مؤثری در رونق اقتصادی جوامع محلی، افزایش فروش محصولات و توسعه گردشگری روستایی خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین ادامه داد: راه‌اندازی مرکز خلاق سفال و سرامیک با بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی استان از دیگر برنامه‌های دردست اقدام است که می‌تواند زمینه رشد، نوآوری و تجاری‌سازی محصولات این رشته هنری را فراهم کند.

مهدوی افزود: در راستای حمایت از هنرمندان آسیب‌دیده از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، بخشودگی یا کاهش اجاره‌بهای هنرمندان مستقر در بناهای تاریخی نیز درحال پیگیری و اجراست تا بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر مرتفع شود.

او همچنین از احیای هنر ارزشمند چادرشب‌بافی گرمارود به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم حوزه میراث ناملموس و صنایع‌دستی یاد کرد و گفت: با اجرای برنامه‌های آموزشی، حمایتی و ترویجی، تلاش خواهیم کرد این هنر اصیل بومی بار دیگر در منطقه رونق گرفته و به نسل‌های آینده منتقل شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین در پایان تأکید کرد: استمرار حمایت از هنرمندان، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، حفظ رشته‌های بومی و بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی در حوزه صنایع‌دستی از مهم‌ترین راهبردهای این اداره‌کل برای ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان قزوین خواهد بود.

انتهای پیام/