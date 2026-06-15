پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی وارد مرحله جدید ارزیابی شد/ بازدید از ۲مسجد تاریخی قزوین در مسیر تکمیل پرونده

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، رسول وطندوست روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به اینکه پرونده مسجد ایرانی سیر تحول معماری مسجد در ایران از آغاز دوره اسلامی تا دوران معاصر را روایت میکند، اظهار کرد: در هر دوره تاریخی، گویاترین و شاخصترین مسجد انتخاب شده است تا روند توسعه و تحول معماری ایران بهخوبی نمایش داده شود.
او افزود: در این مرحله تعدادی مسجد جدید نیز مورد بازدید و بررسی قرار میگیرند و در صورت دارا بودن شرایط لازم، امکان الحاق آنها به پرونده وجود دارد. اضافه شدن هر مسجد به پرونده منوط به رفع مسائل مرتبط با مرمت، حفاظت و تعیین و ساماندهی حریم درجه یک و دو آثار است.
وطندوست درباره جایگاه مساجد قزوین در این پرونده گفت: درحال حاضر مسجد جامع و مسجدالنبی قزوین در فهرست بررسیها قرار دارند.
مسئول پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی افزود: مسجدالنبی قزوین در مقایسه با نمونههای مشابه در کشور از شرایط بهتری برخوردار است و با رفع برخی مشکلات جزئی، مانع جدی برای حضور در پرونده نخواهد داشت.
او یادآور شد: سال گذشته حدود ۲۵ مسجد در فهرست اولیه این پرونده قرار داشتند، اما فرآیند بررسی همچنان ادامه دارد و ممکن است تعداد مساجد منتخب تغییر کند.
پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی با هدف نمایش سیر تحول معماری مسجد ایرانی و معرفی شاخصترین نمونههای این معماری به یونسکو در حال تدوین است.
انتهای پیام/
نظر شما