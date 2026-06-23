به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز تیرماه ۱۱۴۰۵ اظهار کرد: ستاد اسکان زائران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، برای اسکان و پذیرایی از این جمعیت گسترده در مصلای نماز جمعه، سالن‌های ورزشی، حسینیه ثارالله و همچنین ۴۰ خانه شخصی شهروندان زنجانی برنامه‌ریزی شده است. همچنین با مشارکت ۱۵۰ خادم مردمی، خدمات لازم در بخش‌های پذیرش، اسکان، هماهنگی و تغذیه به زائران ارائه خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: در این میان، یک وعده غذای گرم و متبرک حسینیه اعظم به تمامی میهمانان و زائران تقدیم می‌شود. خادمان فعال در بخش‌های مختلف از جمله نقلیه، انتظامات و امنیت، قربانی، بسته‌بندی، جمع‌آوری نذورات، بهداشت و نظافت، پخت و توزیع غذا و امور رسانه‌ای، به‌صورت داوطلبانه در ایام محرم، به‌ویژه در هشتم محرم، خدمت‌رسانی می‌کنند.

او بیان کرد: قطار گردشگری «کاروان عشق» با همکاری اوقاف، حسینیه اعظم، راه‌آهن و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، روز سه‌شنبه حدود ساعت ۱۳:۳۰ با ۳۲۰ مسافر از تهران وارد زنجان خواهد شد. این زائران در بدو ورود با برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خادمین حسینیه مورد استقبال قرار گرفته و پس از پایان مراسم یوم‌العباس به مبدأ بازمی‌گردند.

موسوی بیان کرد: حسینیه اعظم زنجان به دلیل ارادت مردم به اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع)، از اماکن مذهبی شاخص کشور به شمار می‌رود و سالانه میزبان هزاران زائر و نذورات مردمی است. دسته عزاداری این مجموعه نیز که در روز هشتم محرم برگزار می‌شود، به‌عنوان میراث معنوی کشور ثبت شده

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