۲ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان:

توجه به گردشگری مذهبی موجب توسعه استان زنجان می‌شود

توجه به گردشگری مذهبی موجب توسعه استان زنجان می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: در راستای تسهیل دسترسی زائران به اماکن مذهبی و ترویج گردشگری مذهبی در استان زنجان، «قطار گردشگری کاروان عشق» حامل گروهی از گردشگران مذهبی، امروز از مسیر تهران به مقصد زنجان حرکت کرد و با استقبال گسترده مسئولان و مقامات استانی روبرو شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،توجه به گردشگری مذهبی موجب توسعه استان زنجان می‌شود به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی، امروز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ورود این قطار به ایستگاه زنجان در ساعت ۱۴ ظهر امروز ۲تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این قطار که با عنوان “کاروان عشق” سازماندهی شده بود، با هدف تسهیل سفر زائران و شرکت در یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی استان، از پایتخت به سمت زنجان اعزام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود:هدف اصلی از اعزام این قطار، فراهم کردن امکان حضور رایگان و راحت گردشگران مذهبی در مراسم بزرگ “دسته یوم‌العباس” در حسینیه اعظم زنجان بود.

او گفت: حسینیه اعظم همواره کانون توجه شیعیان و یکی از قطب‌های اصلی برگزاری تجمعات مذهبی در استان زنجان محسوب می‌شود و برگزاری این سفر با هدف بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت‌های معنوی صورت گرفته است.

موسوی خاطرنشان کرد: برنامه‌ی این گروه از گردشگران پس از اتمام مراسم‌های مذهبی و شرکت در دسته یوم‌العباس، ساماندهی شده بوود. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این کاروان پس از اتمام مراسم‌ها و بهره‌مندی از فضای معنوی حسینیه اعظم، در ساعت ۲۰ به تهران برگشتند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود:  تاکید کرد که تداوم این دست اقدامات و استفاده از زیرساخت‌های ریلی برای انتقال  گردشگران، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح گردشگری مذهبی در استان زنجان ایفا کند و باعث شناسایی بیشتر ظرفیت‌های معنوی و تاریخی این استان در سطح کشور شود.

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کد خبر 1405040200170
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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