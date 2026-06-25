به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با روز عاشورای حسینی، میلیون‌ها زائر از عراق و ده‌ها کشور جهان در شهر مقدس کربلا گرد هم آمده‌اند تا در آیین‌های سوگواری شهادت حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش شرکت کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، موج گسترده زائران طی روزهای گذشته وارد شهرهای نجف و کربلا شده و تمامی ظرفیت‌های خدماتی، اقامتی و حمل‌ونقلی این دو شهر برای میزبانی از عزاداران بسیج شده است. تنها از جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از سه میلیون زائر برای شرکت در مراسم عاشورا وارد عراق شده‌اند.

مواکب حسینی، آیین‌های سنتی عزاداری، نذر و اطعام، خدمات داوطلبانه مردمی و اشکال متنوع سوگواری، بخشی از میراث ناملموس جهان تشیع را تشکیل می‌دهد که طی قرن‌ها تداوم یافته و امروز به یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های میراث‌فرهنگی زنده در جهان اسلام تبدیل شده است.

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