به گزارش میراث آریا، عباس محمدی روز ۳ تیرماه ۱۴۰۵ با تشریح برنامه‌های دسته زینبیه اعظم اظهار کرد: دسته زینبیه اعظم رأس ساعت ۱۵ روز جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵ پس از قرائت زیارت عاشورا و مرثیه‌سرایی از مقابل زینبیه اعظم زنجان حرکت خواهد داشت.

رئیس هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان افزود: دسته عزاداری از خیابان زینبیه وارد خیابان شهدا خواهد شد، از چهارراه امیرکبیر و سبزه‌میدان به سمت چهارراه انقلاب حرکت کرده و در نهایت به امامزاده سید ابراهیم(ع) منتهی خواهد شد.

او با بیان اینکه بیش از یک هزار خادم افتخاری برای برگزاری دسته زینبیه اعظم زنجان در روز حرکت دسته فعالیت خواهند داشت، تصریح کرد: از این تعداد ۸۰۰ خادم آقا و ۲۰۰ نفر هم خانم خواهند بود.

محمدی با بیان اینکه محل‌های جمع‌آوری نذورات از چهارراه پایین تا میدان بسیج خواهد بود، ادامه داد: ۵۰ پایگاه ثابت برای جمع‌آوری نذورات مردمی در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان افزود: فعالیت حدود ۷۰ نفر نیز به‌صورت سیار برای جمع‌آوری نذورات پیش‌بینی شده‌ است.

او با اشاره به اینکه نذر آب به همت یکی‌از خیران زنجانی انجام خواهد شد، ادامه داد: در این طرح ۳۰ هزار آب‌معدنی بین عزاداری حسینی توزیع خواهد شد.

محمدی تأکید کرد: مداحان این رویداد نیز نبی احمدی، علی عینی‌فرد، محمد عینی‌فرد، مجید موسوی و حسن بهرامی و همراه با نوای استاد حاج غلامرضا عینی‌فرد خواهد بود.

او ضمن قدردانی از تعامل و همراهی دستگاه‌های مختلف خدماتی و امدادی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر دسته زینبیه اعظم زنجان از شهروندان خواست همراهی لازم برای برگزاری باشکوه دسته زینبیه اعظم را داشته باشند.

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