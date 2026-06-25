۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴

بازتاب جهانی آیین‌های کهن محرم در ایران/ میراث ناملموسی که پیام کربلا را زنده نگه داشته است

بازتاب جهانی آیین‌های کهن محرم در ایران/ میراث ناملموسی که پیام کربلا را زنده نگه داشته است

رسانه‌های بین‌المللی هم‌زمان با عاشورای حسینی، با انتشار گزارش‌هایی از استمرار آیین‌های چندصدساله محرم در ایران، از این سنت‌های مذهبی به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی ناملموس و هویت تاریخی ایرانیان یاد کردند؛ آیین‌هایی که همچنان پیام قیام عاشورا و فرهنگ ایثار، مقاومت و عدالت‌خواهی را نسل به نسل منتقل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با فرارسیدن عاشورای حسینی و برگزاری آیین‌های سوگواری در سراسر کشور، برخی رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی به تداوم و پویایی سنت‌های دیرپای محرم در ایران پرداخته و از آن به‌عنوان جلوه‌ای ماندگار از میراث‌فرهنگی ناملموس ایرانیان یاد کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، تعزیه‌خوانی، نخل‌گردانی، چهل‌منبر، سینه‌زنی سنتی، علم‌بندی، شبیه‌خوانی و آیین‌های بومی سوگواری در شهرها و روستاهای ایران، از جمله مهم‌ترین جلوه‌های میراث ناملموس مرتبط با محرم به شمار می‌روند که همچنان با مشارکت گسترده مردم برگزار می‌شود.

در استان‌های مختلف کشور، هر منطقه با بهره‌گیری از عناصر فرهنگی، تاریخی و بومی خود، روایت ویژه‌ای از حماسه عاشورا را به نمایش می‌گذارد؛ از آیین چهل‌منبر در گیلان و لرستان گرفته تا نخل‌گردانی در مناطق مرکزی ایران، تعزیه در بسیاری از شهرها و آیین‌های سنج و دمام در جنوب کشور که هریک ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و تاریخ محلی دارند.

رسانه‌های بین‌المللی همچنین تاکید کرده‌اند که آیین‌های محرم در ایران، با وجود تحولات اجتماعی و گذر زمان، همچنان با حضور گسترده نسل‌های مختلف برگزار می‌شود و توانسته است پیوند میان سنت، باور دینی و هویت فرهنگی ایرانیان را حفظ کند.

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کد خبر 1405040400224
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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