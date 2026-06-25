به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی و برگزاری آیینهای سوگواری در سراسر کشور، برخی رسانههای بینالمللی در گزارشهایی به تداوم و پویایی سنتهای دیرپای محرم در ایران پرداخته و از آن بهعنوان جلوهای ماندگار از میراثفرهنگی ناملموس ایرانیان یاد کردهاند.
بر اساس این گزارشها، تعزیهخوانی، نخلگردانی، چهلمنبر، سینهزنی سنتی، علمبندی، شبیهخوانی و آیینهای بومی سوگواری در شهرها و روستاهای ایران، از جمله مهمترین جلوههای میراث ناملموس مرتبط با محرم به شمار میروند که همچنان با مشارکت گسترده مردم برگزار میشود.
در استانهای مختلف کشور، هر منطقه با بهرهگیری از عناصر فرهنگی، تاریخی و بومی خود، روایت ویژهای از حماسه عاشورا را به نمایش میگذارد؛ از آیین چهلمنبر در گیلان و لرستان گرفته تا نخلگردانی در مناطق مرکزی ایران، تعزیه در بسیاری از شهرها و آیینهای سنج و دمام در جنوب کشور که هریک ریشهای عمیق در فرهنگ و تاریخ محلی دارند.
رسانههای بینالمللی همچنین تاکید کردهاند که آیینهای محرم در ایران، با وجود تحولات اجتماعی و گذر زمان، همچنان با حضور گسترده نسلهای مختلف برگزار میشود و توانسته است پیوند میان سنت، باور دینی و هویت فرهنگی ایرانیان را حفظ کند.
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