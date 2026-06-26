۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵

موج گرمای بی‌سابقه اروپا، گردشگران را راهی شمال قاره کرد/ «کولکیشن» به ترند جدید گردشگری تبدیل شد

موج گرمای بی‌سابقه اروپا، گردشگران را راهی شمال قاره کرد/ «کولکیشن» به ترند جدید گردشگری تبدیل شد

هم‌زمان با ثبت دماهای بی‌سابقه و گسترش موج گرمای شدید در بخش‌های گسترده‌ای از اروپا، کشورهای شمالی قاره از جمله نروژ، سوئد و فنلاند با افزایش چشمگیر تقاضای گردشگران خارجی مواجه شده‌اند؛ روندی که کارشناسان از آن با عنوان «کولکیشن» یا سفر به مقاصد خنک یاد می‌کنند و آن را نشانه‌ای از تغییر الگوهای سنتی گردشگری در پی تغییرات اقلیمی می‌دانند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با تداوم موج گرمای کم‌سابقه در بسیاری از کشورهای اروپایی، مقاصد گردشگری شمال اروپا با افزایش قابل توجه شمار گردشگران خارجی روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که دمای هوا در بخش‌های وسیعی از اروپا به سطوح بی‌سابقه رسیده و برخی کشورها هشدارهای قرمز گرمایی صادر کرده‌اند، کشورهای حوزه اسکاندیناوی به مقصدی جذاب برای گردشگرانی تبدیل شده‌اند که به دنبال آب‌وهوایی معتدل‌تر هستند.

این روند که در صنعت گردشگری با عنوان «کولکیشن» شناخته می‌شود، به معنای انتخاب مقاصد خنک به جای مناطق سنتی و گرم تابستانی است. فعالان صنعت گردشگری در نروژ، سوئد و فنلاند از افزایش رزرو هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و تورهای طبیعت‌گردی در فصل تابستان خبر داده‌اند.

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کد خبر 1405040500275
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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