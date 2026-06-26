به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با تداوم موج گرمای کمسابقه در بسیاری از کشورهای اروپایی، مقاصد گردشگری شمال اروپا با افزایش قابل توجه شمار گردشگران خارجی روبهرو شدهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که دمای هوا در بخشهای وسیعی از اروپا به سطوح بیسابقه رسیده و برخی کشورها هشدارهای قرمز گرمایی صادر کردهاند، کشورهای حوزه اسکاندیناوی به مقصدی جذاب برای گردشگرانی تبدیل شدهاند که به دنبال آبوهوایی معتدلتر هستند.
این روند که در صنعت گردشگری با عنوان «کولکیشن» شناخته میشود، به معنای انتخاب مقاصد خنک به جای مناطق سنتی و گرم تابستانی است. فعالان صنعت گردشگری در نروژ، سوئد و فنلاند از افزایش رزرو هتلها، اقامتگاهها و تورهای طبیعتگردی در فصل تابستان خبر دادهاند.
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