آیین سنتی سوگواری یازدهم محرم در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: آیین سنتی عزاداری روز یازدهم محرم در دامغان با قدمت بیش از ۱۵۰ سال، از جمله آیینهای ثبت در آثار ناملموس کشور است که با حضور عزاداران حسینی، استاندار سمنان، نماینده ولیفقیه در استان، امامجمعه شهرستان دامغان، نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دامغان در شهر دامغان برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان افزود: در روز یازدهم محرم عزاداران روستاها و دیگر شهرهای تابعه به شهر دامغان عزیمت کرده و در نخستین ساعات صبح پس از رسیدن به شهر اقدام به تشکیل دستههای عزاداری میکنند.
او بیان کرد: حضور انبوه عزاداران مهمان در قالب هیئت عزاداری همراه با حمل نشانهها، کاروان نمادین امام و اسرا و اجرای شیوههای عزاداری سنتی مخصوص به هر یک از هیئتهای روستایی مهمان، از جمله ارزشهای منحصربهفرد در این روز تلقی میشود.
اکبرپور تصریح کرد: این آیین سنتی از ساعات ابتدایی صبح آغاز و با اذان و نماز ظهر پایان میرسد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان گفت: به ترتیب دستههای عزاداری حسینیهها، تکیهها و امامزادههای شهر دامغان حرکت را آغاز میکنند و پسازآن دستههای نقاط مختلف روستایی به ترتیب حرکت کرده و به سمت مقبره بکیر بن اعین حرکت میکنند.
او اظهار کرد: با توجه به تعداد هیئتهای عزاداری روستایی و انبوه جمعیت سوگوار، دستههای عزاداری شرق شهرستان غالباً حرکت خود را از حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) آغاز کرده و هیئتهای روستایی شمال و جنوب دامغان از محل بلوار شمالی و جنوبی به کاروان عزاداری میپیوندند.
اکبرپور تشریح کرد: مراسم روز یازدهم محرم دامغان بهعنوان یک میراث ناملموس معنوی به شماره ۶۵۳ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان تصریح کرد: سینهزنی افرادی موسوم به شاطر با عنوان آیین شاطری که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، در پیشاپیش دسته عزاداری روستای جزن بسیار چشمگیر است.
او افزود: شاطرها از پیشقراولان فراشان هیئت عزاداری هستند، نمادی از فرشتگان آسمانی میباشند البسهای زرد و یا سیاه بر تن داشته و هر یک تعدادی دستمال همچون بال به دور بازوان دست خود میبندند.
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