مراسم افروختن شمع و زیارت منبر در شاهرود برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمد صادق رضویان امروز شنبه 6 تیر 1405 با اعلام این خبر گفت: آیین سنتی عزاداری مراسم افروختن شمع و زیارت منبر ازجمله آیینهای ثبت در آثار ناملموس کشور است که با حضور عزاداران حسینی در شهر شاهرود برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: این آیین سنتی در محدوده بافت تاریخی شاهرود با روشن کردن شمع در تکایا، مساجد و منبر خانههایی که در این محدوده قرار دارد برگزار شد.
او بیان کرد: در این روز زنان و دختران جوان دستهدسته وارد این محلات شده از کوچهپسکوچههای قدیمی عبور کرد به مساجد تکایا و منبر خانهها رفته و بر روی منبری که با پارچههای سبز پوشش دادهشده پس از زیارت با نیت برآورده شدن حاجات شمع روشن مینمایند.
رضویان تصریح کرد: مراسم افروختن شمع و زیارت منبر در سال ۱۴۰۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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