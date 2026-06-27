یزد در مسیر تقویت دیپلماسی گردشگری شهرهای تاریخی آسیا

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بیبی فاطمه حقیرالسادات، با اشاره به بررسی برنامههای پیشنهادی شهرداری یزد در کمیسیون گردشگری مجمع شهرداران آسیایی اظهار کرد: یزد بهعنوان یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران، ظرفیتهای گستردهای برای ایفای نقش در حوزه گردشگری شهری دارد و بر همین اساس مجموعهای از برنامههای راهبردی برای توسعه همکاریهای گردشگری در سطح آسیا ارائه شده است.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد افزود: این برنامهها با محوریت گردشگری پایدار، شهرهای تاریخی و گردشگری هوشمند طراحی شده و هدف آن ایجاد زمینه تعامل میان شهرهای آسیایی، تبادل تجربه و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در حوزه گردشگری است.
حقیرالسادات با اشاره به یکی از مهمترین پیشنهادهای یزد گفت: رصدخانه گردشگری شهری آسیا با هدف جمعآوری و تحلیل دادههای گردشگری، پایش سیاستهای شهری و ثبت تجربیات موفق شهرهای عضو پیشنهاد شده است تا مدیریت گردشگری بر پایه اطلاعات دقیقتر و تصمیمگیریهای علمیتر انجام شود.
او ادامه داد: ایجاد شبکه شهرهای تاریخی گردشگر پذیر آسیا نیز از دیگر پیشنهادهای ارائهشده است که میتواند بستری برای همکاری میان شهرهای دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، مدیریت گردشگران و توسعه اقتصاد گردشگری فراهم کند.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: این شبکه علاوه بر تبادل دانش و تجربه میان شهرها، زمینه همکاری بیشتر مدیریتهای شهری و فعالان بخش خصوصی گردشگری را نیز مهیا خواهد کرد.
او همچنین از پیشنهاد راهاندازی جایزه سالانه نوآوری گردشگری شهری آسیا خبر داد و گفت: این جایزه با هدف شناسایی و معرفی ایدههای خلاقانه در حوزههایی همچون گردشگری پایدار، گردشگری دیجیتال، گردشگری خلاق، برندینگ شهری و مدیریت مقاصد گردشگری طراحی شده است.
حقیرالسادات افزود: تدوین منشور گردشگری پایدار شهرهای آسیایی نیز از دیگر پیشنهادهای مطرحشده است که میتواند بهعنوان چارچوبی مشترک برای هماهنگی سیاستهای گردشگری شهرهای منطقه و ارتقای استانداردهای این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
او با تأکید بر اهمیت حضور یزد در عرصه همکاریهای بینالمللی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامهها ضمن معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری یزد، به تقویت دیپلماسی شهری، توسعه تعاملات میان شهرهای دارای میراث مشترک و ارتقای جایگاه شهرهای آسیایی در گردشگری جهانی کمک خواهد کرد.
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