مهتاب ‌ثروتی، عباس ‌جمالی و شادی ‌ضیایی در نمایش «خَطرَنج»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «خطرنج» به نویسندگی و کارگردانی نگین ضیایی و تهیه‌کنندگی امین موحدی‌پور از ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

مهتاب ‌ثروتی، عباس ‌جمالی و شادی ‌ضیایی (به ترتیب ورود به صحنه) در نمایش «خَطرَنج» ایفای نقش می‌کنند.

این اثر که بازخوانی رمان «تصرف عدوانی» نوشته لنا آندرشون به شمار می‌آید، تازه‌ترین اثر گروه تئاتر «واسومانی» است.

مدیر اجرایی و مدیر فنی: حسین ‌طاهربخش، طراح صحنه: امیرحسین ‌دوانی، طراح نور: رضا ‌خضرایی، طراح لباس: شادی ‌ضیایی، طراح صدا، موسیقی: بهزاد ‌بختیاری، طراح گریم: بهاره ‌اسدی، طراح پوستر: سیما رحمانی، ویدئو مپینگ: شروین ‌عقیلی، تصویر: مهرداد ‌رضائی، دستیار کارگردان، برنامه ریز: امین ‌یزدانی ‌نژاد، منشی صحنه: مریم ‌نورالدینی، مشاور فنی: (نمایشنامه) سپیده ‌ضیایی، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی: علی ‌کیهانی (راوی‌مدیا)، مدیر تبلیغات: نوید ‌آغاز، ساخت تیزر، فیلم تئاتر، محتوای تبلیغاتی، مستندنگاری: اشکان ‌میرچی، کارن ‌کیانی (استودیو ‌عیار)، عکاس: مریم قهرمانی زاده، کیارش ‌مسیبی، عکاس تبلیغات: مریم سعیدپور دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

متن این نمایش در ۱۸ گام به نگارش درآمده و در خلاصه آن آمده است: «نبودِ من دلتنگت نکرد؟ دلت نخواست آهنگ‌هایی که گوش کردی رو برام بفرستی؟ دوست نداشتی چیزهایی که می‌بینی رو نشونم‌ بدی؟ هیچ اتفاقی نیفتاد که دلت بخواد درباره اون با من حرف بزنی؟ اصلاً نگران حالم نشدی؟»

پیش‌فروش بلیت نمایش «خَطرَنج» از امروز ساعت ۱۲ ظهر در سایت تیوال و گیشه تئاتر آغاز شده است.

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