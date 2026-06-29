به گزارش میراث آریا، نمایش «ویژه بانوان نیست» که متن آن نوشته کیمیا خلج است، با کارگردانی سعید حشمتی دور دوم اجراهای خود را از نیمه دوم تیر ماه آغاز میکند.
سوسنپرور در کنار وحیدرضا صادقپور، مرضیه صدرایی، آرزو نادری و… در این اثر نمایشی به ایفای نقش میپردازد.
داستان در یک آرایشگاه زنانه اتفاق میافتد که به تاکید مالک ساختمان حضور هیچ مردی در آن امکانپذیر نیست، اما به ناچار پای لولهکشی به آرایشگاه باز میشود که برای حضور در آرایشگاه، ناچار است خودش هم عضوی از جامعه زنان شود.
سوسنپرور که دانشآموخته تئاتر است و به واسطه فعالیتهایش در زمینه آثار کمدی برای تماشاگران شناخته شده است، پاییز سال گذشته در دور نخست اجراهای همین نمایش روی صحنه رفت.
در کارنامه هنری این بازیگر، بازی در نمایشهایی چون «خرس»، «بازیخانه»، «پسرک خیالباف»، «اتاق تاریک»، «مکبث»، «بادها برای که میوزند»، «مهمانی شام» و… به چشم میخورد. پرور که فعالیت هنری خود را از نیمه دوم دهه ۷۰ در اراک آغاز کرده است، کارگردانی نمایشهایی چون «توالت»، «اشتباه گرد تنها»، «هایلایت»، «داری داری داری داری یا نداری» را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.
نمایش «ویژه بانوان نیست» به تهیهکنندگی علی اکباتانی از ۱۷ تیر ماه در سالن شماره یک پردیس تئاتر «شهرزاد» روی صحنه خواهد رفت. محمد قدس به عنوان مشاور و سرپرست پروژه با اجرای این اثر نمایشی همکاری دارد و علی زندیه نیز طراحی گرافیک و تبلیغات آن را بر عهده دارد.
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