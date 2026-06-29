فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فراخوان شرکت در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» منتشر شد.

بخش‌های بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» عبارتند از مسابقه ملی، مسابقه بین‌الملل، جایزه شهید آوینی، بخش رقابتی « ایران»، مسابقه فیلم‌های دانشجویی، مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به مثابه داستان»، بخش‌های غیررقابتی (ملی و بین‌الملل)، رویدادهای پژوهشی و آموزشی و بزرگداشت. به مناسبت بیستمین دوره برگزاری این رویداد، برنامه‌هایی ویژه تدارک دیده شده است.

ثبت‌نام اینترنتی و بارگذاری آثار از ۲۰ تیرماه آغاز می‌شود، آخرین مهلت ثبت ‌نام اینترنتی و بارگذاری آثار نیمه شهریورماه ۱۴۰۵ است.

محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» است که آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/