به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، از برگزاری مسابقه عکاسی «آخرین دیدار» ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، این مسابقه را با موضوع مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می‌کند.

او افزود: از تمامی دانشجویان علاقه‌مند دعوت می‌شود با ارسال آثار خود، در ثبت لحظات ماندگار، انسانی و هنری این مراسم مشارکت کنند.

محورهای مسابقه

فریدزاده درباره محورهای این مسابقه اظهار کرد: ثبت لحظات آیینی، احساسی و انسانی مراسم وداع، توجه به روایت بصری، خلاقیت، ترکیب‌بندی و نور، و همچنین نمایش نگاه مستند و هنرمندانه به مراسم، از مهم‌ترین محورهای این رویداد فرهنگی است.

شرایط شرکت در مسابقه

او با اشاره به شرایط شرکت در این مسابقه گفت: شرکت برای تمامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور آزاد است و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر ارسال کند.

رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی ادامه داد: آثار باید به‌صورت عکس دیجیتال با فرمت JPG و حداقل حجم دو مگابایت ارسال شوند. همچنین عکس‌ها باید اصیل بوده و از هرگونه مونتاژ، دستکاری غیرمجاز یا تغییر ماهیت اثر پرهیز شود. انجام اصلاحات متعارف مانند تنظیم نور، رنگ و برش مجاز است، اما آثار نباید دارای واترمارک، امضا یا هرگونه نشانه شناسایی باشند.

فریدزاده افزود: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مجاز است آثار برگزیده را با ذکر نام صاحب اثر برای نمایش، چاپ و انتشار استفاده کند. هر اثر باید همراه با نام و نام خانوادگی، دانشگاه محل تحصیل و شماره تماس صاحب اثر ارسال شود.

نحوه ارسال آثار و زمان‌بندی

رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی درباره نحوه ارسال آثار نیز گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان «بله» به شناسه isojd_ac@ ارسال کنند.

او اعلام کرد: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ تیرماه است و آثار برگزیده در ۱۶ مردادماه معرفی خواهند شد.

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