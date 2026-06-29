به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، از برگزاری مسابقه عکاسی «آخرین دیدار» ویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور خبر داد و گفت: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، این مسابقه را با موضوع مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار میکند.
او افزود: از تمامی دانشجویان علاقهمند دعوت میشود با ارسال آثار خود، در ثبت لحظات ماندگار، انسانی و هنری این مراسم مشارکت کنند.
محورهای مسابقه
فریدزاده درباره محورهای این مسابقه اظهار کرد: ثبت لحظات آیینی، احساسی و انسانی مراسم وداع، توجه به روایت بصری، خلاقیت، ترکیببندی و نور، و همچنین نمایش نگاه مستند و هنرمندانه به مراسم، از مهمترین محورهای این رویداد فرهنگی است.
شرایط شرکت در مسابقه
او با اشاره به شرایط شرکت در این مسابقه گفت: شرکت برای تمامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور آزاد است و هر شرکتکننده میتواند حداکثر سه اثر ارسال کند.
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی ادامه داد: آثار باید بهصورت عکس دیجیتال با فرمت JPG و حداقل حجم دو مگابایت ارسال شوند. همچنین عکسها باید اصیل بوده و از هرگونه مونتاژ، دستکاری غیرمجاز یا تغییر ماهیت اثر پرهیز شود. انجام اصلاحات متعارف مانند تنظیم نور، رنگ و برش مجاز است، اما آثار نباید دارای واترمارک، امضا یا هرگونه نشانه شناسایی باشند.
فریدزاده افزود: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مجاز است آثار برگزیده را با ذکر نام صاحب اثر برای نمایش، چاپ و انتشار استفاده کند. هر اثر باید همراه با نام و نام خانوادگی، دانشگاه محل تحصیل و شماره تماس صاحب اثر ارسال شود.
نحوه ارسال آثار و زمانبندی
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی درباره نحوه ارسال آثار نیز گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان «بله» به شناسه isojd_ac@ ارسال کنند.
او اعلام کرد: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ تیرماه است و آثار برگزیده در ۱۶ مردادماه معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/
نظر شما