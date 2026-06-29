به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه ۷ تیرماه، پنجمین جلسه ستاد راهبردی مدیریت شهر تاریخی یزد با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد برگزار شد.

در این نشست، ساماندهی و مرمت بازار سنتی یزد و همچنین ساماندهی کابل‌های برق در بازارهای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات جلسه، شرکت توزیع برق موظف شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ساماندهی کابل‌های موجود در بازارهای شاهزاده فاضل و حضرت عباسی اقدام کند تا ضمن ارتقای ایمنی، منظر تاریخی این بازارها نیز بهبود یابد.

حسینیه شاه‌طهماسب (بعثت) و بازسازی تکیه آن نیز از دیگر محورهای این جلسه بود. در این بخش، وضعیت زیرساخت‌های موجود شامل کابل‌های برق فشارقوی، خطوط مخابرات، شبکه آب و تأسیسات شرکت توزیع برق بررسی شد و مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت یک هفته، امکان اجرای فونداسیون و سازه تکیه را از نظر تداخل با تأسیسات موجود بررسی و نتیجه را اعلام کنند.

در ادامه، موضوع حفاظت و احیای قنات باغ دولت‌آباد مطرح شد و اعضای ستاد بر ضرورت تسریع در اقدامات مربوط به این اثر ارزشمند تأکید کردند.

بر این اساس، مقرر شد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد نسبت به تشکیل پرونده ثبتی قنات دولت‌آباد اقدام کند یا با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط، برنامه مرمت و احیای این قنات را پیگیری کند.

مرمت و احیای مسجد میدان خان نیز از دیگر مصوبات این نشست بود. بر اساس تصمیم اعضای ستاد، شهرداری منطقه بافت تاریخی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، عملیات پاک‌سازی و نخاله‌برداری زمین مسجد را انجام داده و حداکثر ظرف یک هفته عملیات اجرایی این پروژه را آغاز خواهد کرد.

در پایان این نشست، بر اجرای به‌موقع مصوبات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند حفاظت، احیا و ساماندهی بافت تاریخی یزد به‌عنوان میراثی ارزشمند تأکید شد.

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