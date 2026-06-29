به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم و با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان یزد، روز گذشته 7 تیرماه، کارگروه توسعه زیرساخت‌های بخش گردشگری استان با محوریت حمایت از پروژه‌های شاخص، پیشران و توسعه‌ای و با تأکید بر مناطق کمتر توسعه‌یافته تشکیل شد.

این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، فرمانداران شهرستان‌های یزد، بافق و خاتم، معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های خدمات رسان برگزار شد.

در این جلسه، ۱۵ پروژه زیرساختی حوزه گردشگری با اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، بهبود دسترسی‌ها و افزایش ظرفیت جذب گردشگر در نقاط مختلف استان برنامه‌ریزی شده‌اند.

از مهم‌ترین پروژه‌های مطرح‌شده در این نشست می‌توان به برق‌رسانی پارک طبیعت گردی شن و شادن، بهسازی و توسعه راه دسترسی کمپ‌های کویری یزد، اجرای روشنایی پارک طبیعت گردی نهر مسیح شهرستان خاتم و تعدادی دیگر از پروژه‌های زیرساختی گردشگری اشاره کرد.

در پایان این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان، رفع موانع پیشروی پروژه‌ها و تسریع در روند اجرای طرح‌های زیرساختی گردشگری با هدف توسعه پایدار صنعت گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت‌های گردشگر پذیری استان یزد تأکید شد.

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