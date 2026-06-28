به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز شنبه ۶ تیرماه جاری، نشست هماهنگی و پیگیری روند اجرای پروژههای حوزه میراثفرهنگی در روستاهای استان یزد به ریاست جواد میربهبودی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد و با حضور مدیرکل، معاونان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از بخشداران برگزار شد.
در این نشست، موضوع تأمین اعتبار برای مرمت و احیای بافتهای تاریخی و آثار ملی روستاهای استان، بررسی وضعیت پروژههای دارای اعتبار، روند جذب اعتبارات تخصیصی، میزان پیشرفت فیزیکی طرحها، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در اجرای پروژهها مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در این جلسه با تأکید بر اهمیت بافتهای تاریخی روستاها بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی، تاریخی و ظرفیتهای گردشگری استان، بر ضرورت همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بخشداریها و دهیاریها برای اجرای هرچه سریعتر پروژههای مرمت و احیای این بافتها تأکید کرد.
در این نشست بر پیگیری مستمر روند تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی پروژههای مرمتی با هدف حفاظت از میراث ارزشمند روستاهای استان و تقویت ظرفیتهای گردشگری روستایی تأکید شد.
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