بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بقعه تاریخی گنبد تاج در روستای ابراهیمآباد بخش رستاق شهرستان اشکذر واقع شده و دارای کاربری زیارتگاه است، قدمت این بنا به قرن هشتم هجری میرسد و به شماره ۲۵۳۵ در ۱۵ آذر ۷۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بقعه با فرم هشتضلعی و از خشت و گل با سقفی گنبدی و اندود گچ در داخل بنا ساخته شده است.
مهمترین عملیات مرمتی انجام شده در این بنا شامل آجر فرش محوطه و هره چینی با آجر ۲۰Ð۲۰ و بندکشی بوده است.
برای اجرای این پروژه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و همچنین ۱۰ میلیارد ریال از محل مشارکت هیئتامنای بقعه تأمین و اختصاص پیدا کرده است.
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