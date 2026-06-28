۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۷

مرمت و محوطه‌سازی بقعه تاریخی گنبد تاج روستای ابراهیم‌آباد اشکذر آغاز شد

مرمت و محوطه‌سازی بقعه تاریخی گنبد تاج روستای ابراهیم‌آباد اشکذر آغاز شد

عملیات مرمت و محوطه‌سازی بقعه تاریخی گنبد تاج روستای ابراهیم‌آباد در شهرستان اشکذر با مشارکت هیئت‌امنا آغاز شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بقعه تاریخی گنبد تاج در روستای ابراهیم‌آباد بخش رستاق شهرستان اشکذر واقع شده و دارای کاربری زیارتگاه است، قدمت این بنا به قرن هشتم هجری می‌رسد و به شماره ۲۵۳۵ در ۱۵ آذر ۷۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بقعه با فرم هشت‌ضلعی و از خشت و گل با سقفی گنبدی و اندود گچ در داخل بنا ساخته شده است.

مهم‌ترین عملیات مرمتی انجام شده در این بنا شامل آجر فرش محوطه و هره چینی با آجر ۲۰Ð۲۰ و بندکشی بوده است.

برای اجرای این پروژه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و همچنین ۱۰ میلیارد ریال از محل مشارکت هیئت‌امنای بقعه تأمین و اختصاص پیدا کرده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040700418
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha