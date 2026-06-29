به گزارش خبرنگار میراث آریا، میلاد رضایی گفت: اداره میراثفرهنگی شهرستان گرمسار در راستای سیاستهای حمایت، توسعه و رونقبخش صنایعدستی، اقدام به برگزاری دورههای آموزشی در سه رشته پرمخاطب گلیمبافی، سفال و سرامیک، و تولیدات چرم دستدوز کرده است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه این دورهها با توجه به علاقه جوانان و همچنین ظرفیتهای موجود در شهرستان انتخاب شدهاند، افزود: هدف اصلی از برگزاری این دورهها، توانمندسازی علاقهمندان، فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار برای آنان و حمایت از تولیدات داخلی در حوزه صنایعدستی است.
او با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدات بومی و ارتقای مهارتهای فنی هنرمندان صنایعدستی، تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری این دورهها، شاهد شکوفایی استعدادهای جدید و افزایش تولید و عرضه محصولات صنایعدستی با کیفیت در شهرستان گرمسار باشیم.
رضایی اظهار کرد: مهلت ثبتنام در این دورهها تا ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵ است و از علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام، در ساعات اداری با شمارههای ۰۲۳۳۴۲۳۷۸۳۷ و ۰۲۳۳۴۲۲۵۵۰۷ تماس حاصل کنند.
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