به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز یکشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری آیین سنتی سنگزنی در روستای علاء گفت: این مراسم از جمله آیینهای اصیل و ریشهدار عزاداری در ایام شهادت حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان است که هر سال با حضور پرشور مردم و عزاداران حسینی برگزار میشود.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان افزود: در این آیین، شرکتکنندگان با در دست داشتن دو قطعه چوب که نماد سنگ به شمار میرود، همزمان با نوای حیدر، علی چوبها را به یکدیگر میکوبند، حرکتی آیینی که صدای آن یادآور چکاچک شمشیرها در میدان نبرد حق علیه باطل و صحنههای حماسه عاشورا در دشت نینوا است.
او با بیان اینکه آیین سنگزنی در روستای علاء سابقهای بیش از ۱۰۰ سال دارد، تصریح کرد: این مراسم بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی مردم این روستاست و ساکنان علاء در این روز با نذر و احسان، از عزاداران حسینی که از روستاها و شهرهای اطراف برای حضور در این آیین به روستا میآیند، پذیرایی میکنند.
نصیری خاطرنشان کرد: آیین سنگزنی روستای علاء به شماره ۸۳ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده و به عنوان یکی از جلوههای ارزشمند میراث ناملموس استان سمنان مورد توجه قرار دارد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان تأکید کرد: صیانت از اینگونه آیینهای سنتی، به معنای حفظ بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه است و تداوم برگزاری آنها میتواند نقش مهمی در انتقال ارزشهای دینی و فرهنگی به نسلهای آینده داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما