جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع گردشگری استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع گردشگری استان سمنان با محوریت بررسی مسائل و چالشهای پیشروی چهار مجموعه گردشگری در این اداره کل برگزار شد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: در این نمایندگان بازرسی استان سمنان، دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، فرمانداری شهرستان مهدیشهر، صنعت، معدن و تجارت استان، راه و شهرسازی استان و شرق استان، راهداری و حملونقل جادهای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری شاهرود، شرکت آب منطقهای و صندوق کارآفرینی امید حضور داشتند.
او اظهار کرد: هدف از این جلسه، همافزایی دستگاهها برای رفع موانع اجرایی و تسهیل روند فعالیت سرمایهگذاران بخش گردشگری بوده است.
طاهریان تصریح کرد: در این نشست، مشکلات و چالشهای چهار تأسیسات گردشگری شامل مجتمع گردشگری برلیان، هتل پاسارگاد، مجتمع گردشگری الهه شهر و مجتمع گردشگری کوکولند مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای پیگیری و رفع موانع موجود مطرح شد.
سرپرست معاونت سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با تأکید بر اهمیت حمایت از پروژههای گردشگری تشریح کرد: تسهیل امور تأسیسات گردشگری، نقش مهمی در افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه استان سمنان در نقشه گردشگری کشور دارد.
او تاکید کرد: اداره کل میراثفرهنگی استان با جدیت، روند حل مسائل سرمایهگذاران را از مسیر تعامل بینبخشی دنبال میکند و بر این باور است که همراهی دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز شتابگیری پروژههای گردشگری و بالفعل شدن ظرفیتهای مغفولمانده استان باشد.
طاهریان در پایان خاطرنشان کرد: این جلسات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ضمن پایش دقیق موانع، تصمیمهای عملیاتی و مؤثری برای حمایت از فعالان گردشگری و سرمایهگذاران این حوزه اتخاذ شود.
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