به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: دوره آموزشی تخصصی تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی با همکاری و مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جهاد دانشگاهی استان سمنان برنامهریزی شده است و فرصتی مغتنم برای علاقهمندان به حوزه گوهرتراشی محسوب میشود تا ضمن فراگیری مهارتهای فنی، گامی موثر در جهت کارآفرینی و اشتغالزایی بردارند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان افزود: شرکتکنندگان در این دوره، علاوه بر آشنایی با انواع سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، با ماشینآلات و ابزارهای تخصصی این حرفه آشنا خواهند شد.
او بیان کرد: در این دوره آموزش صفر تا صد تراش کابوشان به صورت جامع و تخصصی برای هنرجویان پیشبینی شده است.
اکبرپور تشریح کرد: علاقهمندان برای بهرهمندی از این فرصت آموزشی، می توانند حداکثر تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۴۲۹۸۴۶۰ تماس حاصل کنند.
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