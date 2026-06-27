فراخوان واگذاری اتاقک تاریخی دروازه ارگ سمنان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی روز شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با هدف فعالسازی فضاهای تاریخی و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری شهری، این ادارهکل در نظر دارد فضای واقع در میدان ارگ سمنان را به متقاضیان واجد شرایط در قالب اجاره واگذار کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: این فضای تجاری فرهنگی با مساحت ۱۳ مترمربع، به دلیل قرارگیری در قلب بافت تاریخی شهر و مجاورت با نماد ارزشمند دروازه ارگ، از موقعیت بینظیری برای معرفی هویت فرهنگی، عرضه صنایعدستی و ارائه خدمات به گردشگران برخوردار است.
او تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان با رویکرد احیا و بهرهبرداری بهینه از ابنیه و املاک دولتی، فرایند واگذاری این ملک را صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir عملیاتی میکند تا فرصتی برابر، شفاف و قانونی برای تمامی هنرمندان، کارآفرینان و فعالان حوزه گردشگری فراهم شود.
همتی با تأکید بر اهمیت استفاده از چنین فضاهایی اظهار کرد: هدف ما از این واگذاری، تبدیل فضاهای کالبدی به مراکز پویا و جریانساز است که بتوانند در جذب گردشگر و معرفی صنایعدستی اصیل سمنان نقشآفرینی کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان گفت: فعالان حقیقی و حقوقی واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه ستاد، ضمن مشاهده جزئیات شرایط مزایده و اجاره، نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.
او در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از این اتاقک در میدان ارگ، علاوه بر رونق کسبوکارهای هنری، به تقویت منظر شهری و افزایش تعاملات فرهنگی در یکی از پرترددترین نقاط گردشگری سمنان کمک شایانی خواهد کرد.
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