به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده دوشنبه ۸ تیر در حاشیه برگزاری این برنامه، اظهار کرد: برپایی میز ارتباطات مردمی با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم، تکریم ارباب رجوع، رفع مشکلات شهروندان و تسهیل و تسریع در روند خدمترسانی انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: ایجاد ارتباط مستقیم با شهروندان، افزایش سرعت رسیدگی به درخواستها و ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات ارائهشده از دیگر اهداف اجرای این برنامه است و تلاش میشود با تعامل بیواسطه با مردم، مسائل و مشکلات آنها با دقت بیشتری بررسی و پیگیری شود.
او با اشاره به روند اجرای این برنامه، بیان کرد: در جریان برپایی میز ارتباطات مردمی، اطلاعات، مشاوره و راهنماییهای لازم در حوزههای مختلف مرتبط با فعالیتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به مراجعان ارائه شد و کارشناسان این ادارهکل ضمن پاسخگویی به پرسشها، درخواستها و مسائل مطرحشده از سوی شهروندان، راهکارهای لازم را ارائه کردند.
معصومعلیزاده تأکید کرد: برپایی میز ارتباطات مردمی در راستای تعامل و همراهی هرچه بیشتر با مخاطبان، تسهیل دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات بهموقع و مؤثر، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی شایسته به سؤالات و مشکلات آنها صورت گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی درخواستهای ثبتشده و مسائل مطرحشده از سوی مراجعان توسط این ادارهکل در دستور کار قرار میگیرد.
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