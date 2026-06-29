۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در مسجد جامع

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در مسجد جامع

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از برپایی میز ارتباطات مردمی این اداره‌کل در مسجد جامع شهر همدان با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات و درخواست‌های مردمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده دوشنبه ۸ تیر در حاشیه برگزاری این برنامه، اظهار کرد: برپایی میز ارتباطات مردمی با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم، تکریم ارباب رجوع، رفع مشکلات شهروندان و تسهیل و تسریع در روند خدمت‌رسانی انجام می‌شود.  

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: ایجاد ارتباط مستقیم با شهروندان، افزایش سرعت رسیدگی به درخواست‌ها و ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات ارائه‌شده از دیگر اهداف اجرای این برنامه است و تلاش می‌شود با تعامل بی‌واسطه با مردم، مسائل و مشکلات آن‌ها با دقت بیشتری بررسی و پیگیری شود.

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در مسجد جامع

او با اشاره به روند اجرای این برنامه، بیان کرد: در جریان برپایی میز ارتباطات مردمی، اطلاعات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم در حوزه‌های مختلف مرتبط با فعالیت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مراجعان ارائه شد و کارشناسان این اداره‌کل ضمن پاسخگویی به پرسش‌ها، درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی شهروندان، راهکارهای لازم را ارائه کردند.

معصوم‌علیزاده تأکید کرد: برپایی میز ارتباطات مردمی در راستای تعامل و همراهی هرچه بیشتر با مخاطبان، تسهیل دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات به‌موقع و مؤثر، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی شایسته به سؤالات و مشکلات آن‌ها صورت گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی درخواست‌های ثبت‌شده و مسائل مطرح‌شده از سوی مراجعان توسط این اداره‌کل در دستور کار قرار می‌گیرد. 

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در مسجد جامع

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در مسجد جامع

انتهای پیام/

کد خبر 1405040800548
آزاده صفی
دبیر محمد آوخ

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