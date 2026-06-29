به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی که در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد، با تشریح ابعاد خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و رمضان و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های صیانت از میراث ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای تقویت قدرت نرم کشور تاکید کرد.

صالحی‌امیری در ابتدای سخنان خود با اشاره به خسارات وارده به میراث‌فرهنگی کشور در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: بازدید از مجموعه سعدآباد بخشی از ابعاد جنایت حاکمان جنگ‌طلب آمریکا را آشکار می‌کند. در جریان این جنگ، ۱۴۹ بنای تاریخی در ۲۰ استان کشور دچار خسارت شدند و افزون بر آن، خسارت‌های غیرمستقیم گسترده‌ای نیز به حوزه‌های مختلف وارد شد.

وی افزود: به‌دلیل پیش‌بینی‌های دقیق، برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و اقدامات حفاظتی انجام‌شده پیش از آغاز بحران، تمامی اشیای تاریخی به مخازن امن منتقل شده بودند و حتی یک شیء تاریخی نیز آسیب ندید. همچنین آثار غیرقابل جابه‌جایی و حجیم، با تمهیدات حفاظتی و استفاده از کیسه‌های شنی صیانت شدند.

میناب؛ از تراژدی انسانی تا سند بین‌المللی جنایت

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های دولت برای گرامی‌داشت شهدای میناب، این واقعه را ظرفیتی مهم برای ثبت جنایات صورت‌گرفته علیه ملت ایران در حافظه جهانی توصیف کرد و گفت: میناب به یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی و حقوقی برای اثبات جنایت آمریکا تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه جامعی در این زمینه به دولت ارائه شده است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰ عنوان برنامه برای میناب به تصویب رسیده و طراحی مجموعه یادمانی، بازسازی هوشمند مدرسه، تهیه روایت‌های مستند، تعریف آثار حجمی و دعوت از شخصیت‌ها و مقامات بین‌المللی برای بازدید از این مکان در دستور کار قرار دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: با همکاری حقوقدانان برجسته بین‌المللی، نشست‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی متعددی برای ثبت حقوقی این جنایت در مجامع جهانی برگزار شده است. کارگروه ملی میناب تشکیل شده و مسئولیت تمامی دستگاه‌ها به‌صورت مشخص تعیین شده است تا از این ظرفیت برای محکومیت عاملان استفاده شود.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که واقعه میناب در وجدان بیدار جهانی به‌عنوان نمادی از جنایت علیه بشریت ثبت شود.

راه‌اندازی «کاروان سوگ میناب» در ایران و جهان

صالحی‌امیری از طراحی و راه‌اندازی «کاروان سوگ میناب» خبر داد و گفت: این کاروان فرهنگی و هنری، با حضور گروه‌های آیینی و هنری، شهر به شهر و منزل به منزل، روایت مظلومیت شهدای میناب را بازآفرینی خواهد کرد.

وی افزود: اجرای این برنامه در تهران با حضور ۱۶۸ بانوی دف‌نواز برگزار شد و برنامه‌ریزی شده است تا این حرکت فرهنگی در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان نیز اجرا شود تا ضمن تقویت پیوند ایرانیان خارج از کشور با شهدای مظلوم، زمینه تعمیق همبستگی ملی و تبیین حقیقت برای افکار عمومی جهانی فراهم شود.

جنگ و ارتقای سرمایه اجتماعی ایران

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و بین‌المللی جنگ اخیر اظهار کرد: این جنگ، علی‌رغم خسارت‌های فراوان، دستاوردهای راهبردی و فرصت‌های ارزشمندی برای کشور به همراه داشت که مهم‌ترین آن، تغییر نگاه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بود.

وی ادامه داد: سطح همدلی و حمایت‌های بین‌المللی از ملت ایران در این دوره کم‌نظیر بود؛ از پیام تسلیت دبیرکل سازمان جهانی گردشگری گرفته تا حمایت ده‌ها اندیشمند، هنرمند و نخبگان کشورهای مختلف، همگی نشان‌دهنده ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان است.

صالحی‌امیری افزود: انسجام، وفاق و همدلی شکل‌گرفته در جامعه ایران در جریان جنگ، یک تحول معرفتی عمیق را رقم زد و به این باور ملی انجامید که دشمن هرگز قادر نخواهد بود به هدف راهبردی خود برای فروپاشی نظام دست یابد.

ثبت ملی آیین تشییع رهبر شهید

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری آیین تشییع رهبر شهید گفت: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ میلیون نفر در این مراسم شرکت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این رویداد را «بزرگ‌ترین رویداد ملی انقلاب اسلامی پس از عاشورا» نام‌گذاری کرده‌ایم؛ از این‌رو، آیین تشییع رهبر شهید به‌عنوان بخشی از حافظه ماندگار ملت ایران و میراث معنوی معاصر، در فهرست میراث ملی ثبت خواهد شد.

صالحی‌امیری افزود: این آیین، افزون بر تجلیل از مقام شامخ شهدا، ظرفیت خلق یک قدرت نرم جدید برای نظام سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور را داراست.

صیانت از میراث تاریخی نیازمند حمایت ویژه مجلس است

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه میراث‌فرهنگی گفت: در حال حاضر ۴۳ هزار اثر تاریخی ثبت ملی‌شده در کشور وجود دارد که صیانت و نگهداری از آن‌ها نیازمند اعتباری بالغ بر ۳۷ همت است، در حالی که بودجه مصوب این حوزه حدود ۴.۵ همت است.

وی با تاکید بر جایگاه ایران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تمدنی جهان افزود: حفاظت از این میراث گران‌سنگ، نیازمند حمایت ویژه مجلس شورای اسلامی و افزایش اعتبارات این حوزه است.

برنامه جهش گردشگری در دوره پساجنگ

صالحی‌امیری از تدوین برنامه جامع «گردشگری پساجنگ» خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم در دوره جدید شاهد جهشی معنادار در صنعت گردشگری کشور باشیم.

وی افزود: توسعه کریدور گردشگری جنوب کشور از مکران تا خرمشهر، تقویت گردشگری زیارتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هرمزگان و جزیره هرمز و معرفی تصویر واقعی و نوین ایران به جهان، از مهم‌ترین محورهای این برنامه است.

احیای روستاها از مسیر اشتغال و گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه توسعه روستایی گفت: در اسفند و فروردین ماه بیش از ۲۹ میلیون سفر نوروزی در کشور ثبت شد که بیش از چهار میلیون نفر از آن‌ها تجربه حضور در روستاها را داشتند.

وی تاکید کرد: احیای ۴۵ هزار روستای کشور بدون اشتغال و گردشگری امکان‌پذیر نیست و از همین رو برنامه «بازگشت به روستا» با هدف ایجاد مهاجرت معکوس، توسعه کسب‌وکارهای محلی و افزایش اشتغال روستایی طراحی شده است.

صالحی‌امیری افزود: امسال ۱۴ همت تسهیلات ملی و استانی برای توسعه اشتغال روستایی پیش‌بینی شده و حدود ۱۲.۳ همت تسهیلات قرض‌الحسنه نیز برای فعالان حوزه صنایع‌دستی، بوم‌گردی و کسب‌وکارهای روستایی اختصاص خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: تسهیل مقررات، حذف برخی الزامات اداری، افزایش سقف تسهیلات و حمایت از ایجاد کارگاه‌های صنایع‌دستی خانوادگی، از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای رونق اقتصاد روستاها و تحقق توسعه متوازن سرزمینی است.

انتهای پیام/