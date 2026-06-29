تشکیل ستاد ویژه مستندسازی حوادث اخیر/ هفت کارگروه تخصصی مامور ثبت و روایت فاجعه مدرسه میناب شدند

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مشترک رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با محوریت بررسی راهکارهای ثبت، مستندسازی و روایت حوادث اخیر، در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
در این نشست، بر ضرورت صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران از طریق ثبت مستندات، تولید آثار فرهنگی و هنری، توسعه زیرساختهای موزهای و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و بینالمللی برای تبیین روایت جمهوری اسلامی ایران تاکید شد.
سیدرضا صالحیامیری در این نشست با تشریح اقدامات وزارت میراثفرهنگی برای مستندسازی وقایع اخیر، از تشکیل ستاد ویژه پیگیری موضوع مدرسه میناب خبر داد و گفت: در چارچوب این ستاد، هفت کارگروه تخصصی با حضور معاونان و مدیران مرتبط تشکیل شده است تا ابعاد حقوقی، فرهنگی، هنری، آموزشی، رسانهای، گردشگری و بینالمللی این موضوع را بهصورت همافزا و همزمان دنبال کنند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به جایگاه مجموعه سعدآباد بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای فرهنگی و دیپلماتیک کشور، از آغاز طراحی «موزه مفهومی و هوشمند شهدای میناب» در این مجموعه خبر داد و افزود: این موزه با بهرهگیری از فناوریهای نوین، روایتی مستند و چندلایه از این حادثه و پیامدهای آن را در معرض دید بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد: ضروری است پیرامون این موضوع، گفتمانی ملی در جامعه شکل گیرد؛ از اینرو برنامهریزی برای ورود این موضوع به مدارس، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و سایر عرصههای عمومی کشور در دستور کار قرار گرفته است تا نسل جوان با ابعاد مختلف این رخداد آشنا شود.
صالحیامیری همچنین از تدوین بستهای جامع برای تولید آثار هنری خبر داد و اظهار کرد: تولید ارکستر سمفونیک با موضوع میناب، ساخت فیلم سینمایی بلند و حمایت از پروژههای هنری مرتبط در دستور کار قرار دارد؛ زیرا هنر، یکی از ماندگارترین و اثرگذارترین ابزارهای انتقال مفاهیم تاریخی به نسلهای آینده است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به برنامههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان افزود: طراحی مجموعههای آموزشی، تولید محصولات فرهنگی، بهرهگیری از ابزارهای کمکآموزشی و تدوین محتوای متناسب برای استفاده در نظام آموزشی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است.
وی در ادامه، بر اهمیت مستندسازی فرهنگی در فرآیندهای حقوقی تاکید کرد و گفت: پرونده حقوقی این موضوع با محوریت وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و تکمیل اسناد تاریخی، تصویری و فرهنگی میتواند پشتوانهای ارزشمند برای طرح موضوع در مجامع بینالمللی فراهم آورد.
صالحیامیری همچنین از ابلاغ بخشنامهای به استانداران سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این برنامه، استانها متناسب با ظرفیتهای خود نسبت به ایجاد یادمان، نامگذاری معابر و نصب المانهای مرتبط اقدام خواهند کرد تا این موضوع به بخشی از روایت فرهنگی و تاریخی کشور تبدیل شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به تجربه جهانی در حفظ آثار جنگها و منازعات نظامی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها فضاهای آسیبدیده را بهعنوان اسناد زنده تاریخ حفظ کردهاند. ایران نیز باید بخشی از فضاهای مرتبط با حوادث اخیر را بهعنوان موزههای زنده و اسناد عینی تاریخ برای نسلهای آینده صیانت کند.
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