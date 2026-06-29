بازیگران «باران نم نم خواهد بارید» معرفی شدند

به گزارش میراث آریا به نقل از مدیر روابط عمومی اثر، بازیگران نمایش «باران نم نم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی برای اجرا در تماشاخانه استاد عزتالله انتظامی خانه هنرمندان ایران معرفی شدند.
زهرا پرهون، فروزان حسینی و محمد دهملایی به ترتیب حروف الفبا، بازیگرانی هستند که در این اثر نمایشی به ایفای نقش میپردازند.
نمایش «باران نم نم خواهد بارید»، اقتباسی نمایشی از جهان رازآلود و تاملبرانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ را به نمایش میگذارد.
تهیهکنندگی این اثر برعهده موسسه هنر نمایش ایفا است و آرش دادگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان نامآشنای تئاتر در این نمایش به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.
نمایش «باران نم نم خواهد بارید» از دهم تیر در سالن استاد عزتالله انتظامی خانه هنرمندان ایران میزبان علاقهمندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.
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