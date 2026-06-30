مرجان آقانوری مصدوم شد/ لغو اجرای نمایش «هتل»

به‌گزارش میراث‌آریا، نمایش «هتل» که نخستین دوره اجرای خود را از اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز کرده بود، تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ میزبان مخاطبان بود و قرار بود با دو اجرای ویژه در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه بار دیگر روی صحنه برود.

با این حال، در پی حادثه‌ای که برای مرجان آقانوری، نویسنده، کارگردان و از بازیگران این اثر، در جریان تمرینات نمایش جدیدش رخ داد و منجر به شکستگی پا و آسیب‌دیدگی ناحیه لگن او شد، این دو اجرای ویژه به تعویق افتاد.

گروه اجرایی نمایش «هتل» ضمن ابراز تأسف از این اتفاق، اعلام کرد زمان جدید اجرای این اثر پس از بهبود شرایط جسمانی مرجان آقانوری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نمایش «هتل» از اسفندماه ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵ در بوتیک هنر ایران روی صحنه بود.

انتهای پیام/