۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

تارا برزی «باران نم‌نم خواهد بارید» را روی صحنه می‌برد

تارا برزی «باران نم‌نم خواهد بارید» را روی صحنه می‌برد

تارا برزی نمایش «باران نم‌نم خواهد بارید» نوشته شهرام احمدزاده را با مشاوره آرش دادگر روی صحنه می‌برد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی اثر، نمایش «باران نم‌نم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

تهیه‌کنندگی این اثر برعهده موسسه هنر ایفا است و آرش دادگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان نام‌آشنای تئاتر در این نمایش به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.

«باران نم نم خواهد بارید»؛ اقتباسی نمایشی از جهان رازآلود و تامل‌برانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی است از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ.

تارا برزی، کارگردان این نمایش، مدیر مسئول و مدیرعامل موسسه هنرنمایش ایفا، دارای کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، کارشناسی طراحی لباس و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی است.

او از سال ۱۳۷۵ فعالیت هنری خود را با تئاتر کودک و نوجوان آغاز کرد و از سال ۱۳۸۸ در گروه تئاتر کوانتوم به سرپرستی آرش دادگر به عنوان مشاوره هنری فعالیت‌های خود را ادامه داد.

همکاری پژوهشی با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱و داوری بخش خردسال بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان بخش دیگری از رزومه او به شمار می‌آید.

در کارنامه اجرایی این هنرمند، حضور در آثاری چون «من و هزارتو» (جشنواره تئاتر مولهایم آلمان)، «کالیگولا»، «باران»، «طوفان»، «کالون و قیام کاستلیون»، «اودیسه»، «اودیسه ۲۰۲۰»، «اورست»، «پیش از کشتن»، «فریز مکبث فریز»، «الف مثله عبد» و «بی شیر رو شکر» در جایگاه‌های متفاوتی همچون دستیار کارگردان، مجری طرح، طراح لباس و عروسک نیز ثبت شده است.

معرفی بازیگران و جزییات تکمیلی سومین تجربه کارگردانی تارا برزی به زودی اعلام خواهد شد.

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کد خبر 1405040900592
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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