به گزارش میراث آریا به نقل از روابطعمومی اثر، نمایش «باران نمنم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا میشود.
تهیهکنندگی این اثر برعهده موسسه هنر ایفا است و آرش دادگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان نامآشنای تئاتر در این نمایش به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.
«باران نم نم خواهد بارید»؛ اقتباسی نمایشی از جهان رازآلود و تاملبرانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی است از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ.
تارا برزی، کارگردان این نمایش، مدیر مسئول و مدیرعامل موسسه هنرنمایش ایفا، دارای کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، کارشناسی طراحی لباس و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی است.
او از سال ۱۳۷۵ فعالیت هنری خود را با تئاتر کودک و نوجوان آغاز کرد و از سال ۱۳۸۸ در گروه تئاتر کوانتوم به سرپرستی آرش دادگر به عنوان مشاوره هنری فعالیتهای خود را ادامه داد.
همکاری پژوهشی با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱و داوری بخش خردسال بیستوششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان بخش دیگری از رزومه او به شمار میآید.
در کارنامه اجرایی این هنرمند، حضور در آثاری چون «من و هزارتو» (جشنواره تئاتر مولهایم آلمان)، «کالیگولا»، «باران»، «طوفان»، «کالون و قیام کاستلیون»، «اودیسه»، «اودیسه ۲۰۲۰»، «اورست»، «پیش از کشتن»، «فریز مکبث فریز»، «الف مثله عبد» و «بی شیر رو شکر» در جایگاههای متفاوتی همچون دستیار کارگردان، مجری طرح، طراح لباس و عروسک نیز ثبت شده است.
معرفی بازیگران و جزییات تکمیلی سومین تجربه کارگردانی تارا برزی به زودی اعلام خواهد شد.
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