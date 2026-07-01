به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دی ماه سال ۱۴۰۳ نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای نخستین بار با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان و اعضای خانواده آنان، در سه مرحله مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی برگزار شد. در پایان این رویداد، تعداد ۶۵ نفر از شرکت‌کنندگان در رشته‌ها و سطوح مختلف موفق به کسب رتبه‌های برتر در مرحله نهایی (کشوری) شدند.

این دوره از مسابقات، مورد توجه ویژه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و انعکاس گسترده آن در رسانه ملی، موجب ارتقای جایگاه فعالیت‌های قرآنی در وزارتخانه شد.

در همین راستا، مرکز مقاومت بسیج وزارتخانه، دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت را با سطح کیفی و کمی بالاتر و با هدف شناسایی، حمایت، تشویق و جذب نخبگان قرآنی، با مشارکت۴۴۶ نفر از کارکنان، همسران و فرزندان خانواده بزرگ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تمامی رشته‌ها و سطوح قرآنی برگزار می‌کند.

این مسابقات در روزهای ۹ تا ۱۰ تیرماه به شکل غیر حضوری در بخش حفظ وقرائت، اذان و دعا خوانی، حفظ سوره فتح و همچنین بخش مفاهیم در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

مراسم اختتامیه و قدردانی از نفرات برتر در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

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