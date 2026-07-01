مرگ بازیگر هری پاتر

به گزارش میراث آریا، مایکل برن بازیگر بریتانیایی و کهنه‌کار تئاتر و سینما که در فیلم‌های ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی نقش یک افسر نازی و در هری پاتر و یادگاران مرگ- قسمت اول نقش جرارد گریندلوالد را بازی کرد، در ۸۲ سالگی درگذشت.

برن همچنین در فیلم‌هایی چون شجاع‌دل (۱۹۹۵) ساخته مل گیبسون و فیلم شاگرد توانا (۱۹۹۸) ساخته برایان سینگر، پدر خوب (۱۹۸۵)، فردا هرگز نمی‌میرد (۱۹۹۷)، قدیس (۱۹۹۷)، دارودسته‌های نیویورک (۲۰۰۲)، مجموع همه ترس‌ها (۲۰۰۲) و کوارتت (۲۰۱۲) نیز حضور داشته است.

مایکل برن در ۷ نوامبر ۱۹۴۳ در شمال لندن به دنیا آمد و در دهه ۱۹۶۰ در کنار لارنس الیویه، مگی اسمیت و رابرت استیونس در تولیدات شرکت تئاتر ملی به روی صحنه رفت.

او در سال ۱۹۷۱ با آلن بیتس در تئاتر وست‌اند در نمایش باتلی به کارگردانی هارولد پینتر همبازی شد و این سه نفر برای نسخه سینمایی سال ۱۹۷۴ دوباره گرد هم آمدند. دهه ۱۹۷۰ همچنین شاهد حضور او در چندین فیلم جنگی از جمله عقاب فرود آمده است (۱۹۷۶)، پلی دور از دسترس (۱۹۷۷) و نیروی ۱۰ از ناوارون (۱۹۷۸) بود.

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