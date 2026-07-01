انتشار فراخوان برای حضور فضاهای فرهنگی و هنری در «ماه هنر تهران ۱۴۰۵»/ یک ماه برای هنر در این تابستان

به گزارش میراث آریا به نقل از دبیرخانه آرت‌فر تهران، نخستین دوره از «ماه هنر تهران» از تاریخ ۳۰ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در نقاط مختلف شهر تهران برگزار خواهد شد.

این رویداد که به‌صورت سراسری در نهادهای فرهنگی و هنری کشور برگزار خواهد شد، زیرمجموعه‌ آرت‌فر تهران است.

ماه هنر تهران، تلاشی است برای تبدیل شهر به یک اکوسیستم فرهنگی زنده که در آن هنر، در سراسر تهران جریان پیدا می‌کند و مخاطبان را به حرکت، کشف، گفت‌وگو و تجربه دعوت می‌کند.

این رویداد با مشارکت گالری‌ها، کافه‌ها، نشرها، موزه‌ها، مراکز هنری، انجمن‌های هنری و دیگر فضاهای فرهنگی و هنری، فضایی برای نمایش ظرفیت‌های هنر معاصر، توسعه تعاملات میان فعالان این حوزه و افزایش مشارکت عمومی در رویدادهای فرهنگی فراهم می‌کند.

بر اساس این فراخوان، تمامی فضاهای فرهنگی و هنری که علاقه‌مند به حضور در برنامه‌های «ماه هنر تهران» هستند، می‌توانند درخواست خود را از طریق لینک زیر ثبت کنند.

پس از بررسی درخواست‌ها، پروژه‌ها و فضاهای منتخب به برنامه رسمی این رویداد افزوده خواهند شد.

لینک ثبت درخواست حضور: https://survey.porsline.ir/s/۰yai۱aM۱

اطلاعات تکمیلی درباره‌ی چگونگی برگزاری برنامه‌ها، زمان‌بندی و فضاهای مشارکت‌کننده، در هفته‌ پیش رو از سوی دبیرخانه‌ آرت‌فر تهران منتشر خواهد شد.

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