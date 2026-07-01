رشد گردشگری شرق آسیا در سایه افت سفرهای اروپا/ تغییر نقشه تقاضای جهانی سفر

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تازه‌ترین گزارش «شاخص سلامت گردشگری» که از سوی مؤسسه بین‌المللی Skift Research منتشر شده، از تغییر الگوی تقاضای جهانی در صنعت گردشگری حکایت دارد؛ تغییری که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بسیاری از مقاصد گردشگری جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این گزارش، شاخص جهانی گردشگری در ماه آوریل ۲۰۲۶ برای نخستین‌بار در سال جاری میلادی به کمتر از ۱۰۰ واحد رسید؛ موضوعی که نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد سفرهای بین‌المللی است. با این حال، کارشناسان این وضعیت را نه نشانه رکود، بلکه بیانگر ورود صنعت گردشگری به مرحله‌ای از رشد متعادل‌تر و محتاطانه‌تر ارزیابی می‌کنند.

در این میان، منطقه آسیا ـ اقیانوسیه عملکردی فراتر از سایر مناطق جهان ثبت کرده و ژاپن در صدر مقاصد دارای بیشترین رشد تقاضای گردشگری قرار گرفته است. افزایش ظرفیت پروازها، بازگشت بازارهای آسیایی و استقبال گردشگران بین‌المللی از مقاصد شرق آسیا از مهم‌ترین عوامل این روند عنوان شده است.

در مقابل، اروپا با کاهش حدود چهار درصدی تقاضای سفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. تحلیلگران، افزایش هزینه‌های سفر، کاهش تمایل گردشگران آمریکای شمالی به سفرهای دوربرد و تداوم برخی نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی را از مهم‌ترین عوامل این افت می‌دانند.

هم‌زمان، گزارش سازمان جهانی گردشگری ملل متحد نیز نشان می‌دهد باوجود این چالش‌ها، شمار گردشگران بین‌المللی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش یافته و صنعت گردشگری جهان همچنان روند بازیابی خود را حفظ کرده است.

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