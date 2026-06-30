به گزارش خبرنگار میراثآریا، تازهترین گزارشهای منتشرشده از سوی مؤسسات بینالمللی مطالعات بازار و فعالان حوزه تجارت جهانی نشان میدهد بازار جهانی صنایعدستی در سال ۲۰۲۶ با رشد قابل توجهی مواجه شده و محصولات دستساز، بومی و هنری بیش از هر زمان دیگری مورد استقبال مصرفکنندگان قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارشها، افزایش تمایل خریداران به استفاده از کالاهای سازگار با محیط زیست، توجه به اصالت فرهنگی، شخصیسازی محصولات و حمایت از تولیدکنندگان محلی از مهمترین عوامل رشد بازار جهانی صنایعدستی به شمار میرود.
مطالعات بازار همچنین نشان میدهد تجارت الکترونیک و توسعه سکوهای فروش آنلاین نقش مهمی در افزایش دسترسی هنرمندان و صنعتگران به بازارهای بینالمللی ایفا کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان صنایعدستی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اکنون میتوانند بدون واسطه محصولات خود را به مشتریان جهانی عرضه کنند.
پیشبینیها حاکی از آن است که بازار جهانی صنایعدستی طی دهه آینده نیز به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد و کشورهایی که از تنوع فرهنگی و پیشینه غنی در هنرهای سنتی برخوردار هستند، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات و تقویت اقتصاد خلاق خواهند داشت.
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