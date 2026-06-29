به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که شماری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی و منطقه‌ای پس از ماه‌ها اختلال، بخشی از پروازهای خود به مقاصد خاورمیانه را از سر گرفته‌اند، اما محدودیت‌های امنیتی و تغییر مسیرهای پروازی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از خطوط هوایی بزرگ جهان در ماه‌های اخیر ناچار شدند به دلیل بسته شدن یا پرخطر شدن بخشی از کریدورهای هوایی خاورمیانه، مسیر پروازهای خود میان اروپا، آسیا و آفریقا را تغییر دهند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش زمان سفر، هزینه‌های سوخت و عملیات را نیز به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

داده‌های سامانه‌های رهگیری پرواز نشان می‌دهد که بخش مهمی از پروازهای بین‌المللی اکنون از مسیرهای جایگزین عبور می‌کنند. در همین حال، برخی شرکت‌های هواپیمایی هنوز بخشی از خدمات خود به منطقه را به حالت تعلیق درآورده یا با ظرفیت محدود ارائه می‌کنند.

کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند ادامه نااطمینانی‌ها در یکی از پرترددترین کریدورهای هوایی جهان می‌تواند بر روند بهبود گردشگری بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از مقاصد گردشگری خاورمیانه به‌شدت به اتصال هوایی وابسته هستند.

انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) نیز پیش‌تر هشدار داده بود که اختلال در مسیرهای پروازی و افزایش بهای سوخت ناشی از بحران‌های منطقه‌ای، سودآوری صنعت هوانوردی جهان را در سال جاری تحت فشار قرار خواهد داد.

با این حال، برخی شرکت‌های هواپیمایی حوزه خلیج فارس از جمله امارات، قطر ایرویز و الاتحاد به تدریج در حال بازگرداندن ظرفیت عملیاتی خود هستند و کارشناسان امیدوارند با تثبیت شرایط، روند احیای گردشگری منطقه سرعت بیشتری بگیرد.

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