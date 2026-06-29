امارات سیاست ویزای فرودگاهی خود را گسترش داد/ تلاش برای تسهیل ورود گردشگران از شش کشور جدید

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، براساس اعلام رسمی مقامات اماراتی، شهروندان شش کشور اندونزی، ویتنام، تایلند، فیلیپین، کنیا و آفریقای جنوبی از این پس در صورت دارا بودن شرایط مشخص، می‌توانند هنگام ورود به امارات ویزا دریافت کنند.

مطابق مقررات جدید، اتباع این کشورها که دارای گذرنامه عادی بوده واجد شرایط دریافت ویزای فرودگاهی خواهند بود.

مقامات امارات اعلام کرده‌اند این اقدام در راستای سیاست‌های تسهیل سفر، افزایش تحرک گردشگران، تقویت روابط اقتصادی و گسترش تبادلات فرهنگی انجام شده است.

بر اساس مقررات جدید، متقاضیان می‌توانند ویزای ۱۴ روزه قابل تمدید یا ویزای ۶۰ روزه غیرقابل تمدید دریافت کنند. هزینه صدور ویزای ۱۴ روزه ۱۰۰ درهم و ویزای ۶۰ روزه ۲۵۰ درهم تعیین شده است.

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