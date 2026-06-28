به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکتشاف ۱۵۱ محوطه باستانی در قالب «پروژه هراکلس» و با مشارکت پژوهشگران دانشگاه کادیز و دانشگاه گرانادا انجام شده است. بررسی‌های میدانی، نقشه‌برداری‌های ژئوفیزیکی و فناوری‌های پیشرفته تصویربرداری زیرآبی نشان داده که بستر خلیج جبل‌الطارق لایه‌هایی متراکم از بقایای کشتی‌های متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی را در خود جای داده است.

بر اساس نتایج منتشرشده، قدیمی‌ترین بقایای شناسایی‌شده متعلق به یک کشتی فینیقی مربوط به قرن پنجم پیش از میلاد است. همچنین بقایای ۲۳ کشتی رومی، دو کشتی متعلق به اواخر دوره روم، چهار کشتی قرون وسطایی و ده‌ها شناور مربوط به دوره‌های مدرن اولیه نیز شناسایی شده‌اند. در میان یافته‌ها حتی بقایای هواپیماهای قرن بیستم نیز مشاهده شده است.

پژوهشگران معتقدند موقعیت راهبردی تنگه جبل‌الطارق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان، سبب شده این منطقه طی هزاران سال شاهد تجارت، نبردهای دریایی و سوانح متعدد دریایی باشد.

به گفته باستان‌شناسان، این مجموعه می‌تواند به «موزه‌ای زیر آب» تبدیل شود که تاریخ دریانوردی مدیترانه را بازگو می‌کند.

انتهای پیام/