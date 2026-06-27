به گزارش خبرنگار میراث‌آریا به نقل از رسانه‌های بین‌المللی، این سامانه در اطراف دژ باستانی «آرگیشتی‌خینیلی» در دشت آرارات ارمنستان شناسایی شده است. این شهر باستانی که در سده هشتم پیش از میلاد به فرمان شاه آرگیشتی یکم، از پادشاهان قدرتمند اورارتو، بنیان گذاشته شد، یکی از مهم‌ترین مراکز سیاسی و مذهبی این حکومت در قفقاز جنوبی به شمار می‌رفت.

این پژوهش توسط گروهی مشترک از باستان‌شناسان لهستانی و ارمنستانی انجام شده و نتایج آن در نشریه علمی Antiquity منتشر شده است. محققان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای مدرن، داده‌های راداری، تصاویر جاسوسی دوران جنگ سرد آمریکا (CORONA و GAMBIT) و مدل‌های رقومی ارتفاعی موفق شدند بیش از یک‌هزار کیلومتر عوارض مرتبط با مدیریت آب را در منطقه شناسایی و نقشه‌برداری کنند.

بر اساس نتایج این مطالعه، پژوهشگران در مجموع ۱۰۱۹ کیلومتر ساختار مرتبط با آب، شامل کانال‌ها، بسترهای قدیمی رودخانه‌ها، خاکریزها و مسیرهای متروک انتقال آب را ثبت کرده‌اند. از این میان، حدود ۱۳۴ کیلومتر به کانال‌هایی اختصاص دارد که احتمال می‌رود به دوره اورارتویی تعلق داشته باشند.

محققان معتقدند این شبکه گسترده، امکان تبدیل بخش‌هایی از اراضی نسبتا خشک دشت آرارات به زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و تاکستان‌ها را فراهم کرده و نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و توسعه شهر آرگیشتی‌خینیلی داشته است. بررسی کتیبه‌های باستانی نیز نشان می‌دهد که دست‌کم پنج کانال اصلی برای تأمین آب شهر، مزارع و باغ‌ها در این منطقه احداث شده بود.

به گفته پژوهشگران، هرچند هنوز نمی‌توان با قطعیت قدمت همه کانال‌های شناسایی‌شده را تعیین کرد، اما شواهد موجود نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این زیرساخت‌ها ریشه در دوره اورارتو، یعنی میان سده‌های نهم تا ششم پیش از میلاد، دارد.

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