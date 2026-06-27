به گزارش خبرنگار میراثآریا، براساس گزارش «شاخص سلامت سفر اسکیفت»، این شاخص در ماه آوریل ۲۰۲۶ به عدد ۹۹ رسید؛ رقمی که برای نخستینبار از ابتدای سال جاری میلادی به زیر مرز ۱۰۰ سقوط کرده است. این شاخص که یکی از مهمترین ابزارهای سنجش روند بازار جهانی سفر به شمار میرود، کاهش حدود یک درصدی شتاب رشد گردشگری را نشان میدهد.
تحلیلگران اسکیفت تاکید کردهاند که این کاهش به معنای رکود یا بحران در صنعت گردشگری نیست، بلکه نشاندهنده تغییر الگوی تقاضا و ورود بازار جهانی سفر به مرحلهای جدید از بازتنظیم و توزیع مجدد تقاضاست.
بر اساس این گزارش، افزایش هزینههای سفر، تنشهای ژئوپلیتیکی، کاهش تقاضا برای سفرهای دوربرد و افزایش حساسیت مسافران نسبت به قیمتها، از مهمترین عوامل کند شدن رشد گردشگری جهانی به شمار میرود.
در این میان، منطقه آسیا-اقیانوسیه بهترین عملکرد را در میان مناطق مختلف جهان ثبت کرده است. این منطقه در ماه آوریل امتیاز ۱۰۳ را در شاخص سلامت سفر به دست آورد و ژاپن به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد گردشگری در جهان معرفی شد.
در مقابل، اروپا و بازارهای ترانسآتلانتیک با کاهش تقاضا روبهرو شدهاند. بر اساس دادههای اسکیفت، اروپا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افت حدود چهار درصدی تقاضای سفر مواجه شده که مهمترین علت آن کاهش سفرهای دوربرد، بهویژه از بازار آمریکای شمالی و نگرانیهای مربوط به هزینههای سفر عنوان شده است.
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