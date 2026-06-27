به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گروهی از پژوهشگران بین‌المللی با استفاده از فناوری پیشرفته پروتئومیکس، موفق شدند برای نخستین بار اطلاعات مولکولی را از دندان‌های فسیل‌شده گونه انسانی منقرض‌شده «هومو نالدی» استخراج کنند؛ گونه‌ای که حدود ۳۰۰ هزار سال پیش در جنوب آفریقا می‌زیست.

فسیل‌های هومو نالدی نخستین‌بار در غار «رایزینگ استار» در آفریقای جنوبی کشف شد و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ قطعه استخوان و حدود ۱۵۰ دندان متعلق به این گونه شناسایی شده است.

دانشمندان در مطالعه جدید به جای استخراج DNA ــ که در شرایط آب‌وهوایی گرم آفریقا معمولاً حفظ نمی‌شود ــ پروتئین‌های باقی‌مانده در مینای دندان‌ها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این بررسی نشان داد تمامی نمونه‌های مورد مطالعه دارای نشانگرهای زیستی ماده بوده‌اند؛ یافته‌ای غیرمنتظره که می‌تواند فرضیه‌های تازه‌ای درباره رفتارهای اجتماعی و آیینی هومو نالدی مطرح کند.

پژوهشگران تاکید کرده‌اند که این نخستین داده مولکولی مستقیم به‌دست‌آمده از هومو نالدی است و می‌تواند راه را برای مطالعات گسترده‌تر درباره زیست‌شناسی، تکامل و رفتار گونه‌های انسانی منقرض‌شده هموار کند.

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