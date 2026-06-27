به گزارش خبرنگار میراث‌آریا به نقل از یورونیوز، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی پلتفرم بین‌المللی گردشگری «Trip.com» نشان می‌دهد گردشگران اروپایی در تابستان ۲۰۲۶ بیش از گذشته به سفرهای کوتاه‌مدت و خانوادگی گرایش پیدا کرده‌اند و ترجیح می‌دهند به جای تعطیلات طولانی، چند سفر کوتاه در طول فصل تابستان انجام دهند.

بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت خدمات گردشگری و همچنین وقوع موج‌های گرمای شدید در بخش‌هایی از جنوب اروپا، از مهم‌ترین عوامل تغییر رفتار گردشگران محسوب می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها اکنون مقاصدی را انتخاب می‌کنند که در فاصله زمانی کوتاه‌تری قابل دسترس باشد و هزینه کمتری نیز به همراه داشته باشد.

داده‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد تقاضا برای سفرهای دو تا پنج روزه در میان خانواده‌های اروپایی افزایش یافته است. در همین حال، سفر به مناطق شمالی اروپا و مقاصد موسوم به «کول‌کیشن» (Coolcation) یا سفر به مناطق خنک نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است. کشورهایی مانند ایسلند، نروژ و فنلاند از جمله مقاصدی هستند که بیشترین افزایش تقاضا را ثبت کرده‌اند.

کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند تغییرات اقلیمی و افزایش دما در سال‌های آینده می‌تواند به بازتعریف کامل الگوهای سفر در اروپا منجر شود و صنعت گردشگری را به سمت توسعه مقاصد پایدارتر و خنک‌تر سوق دهد.

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