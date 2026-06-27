رشد شتابان گردشگری ورودی چین/ بیش از ۶۸ میلیون گردشگر خارجی در یک سال

به گزارش خبرنگار میراثآریا، براساس گزارشها، چین در سال ۲۰۲۵ میزبان بیش از ۶۸ میلیون گردشگر بینالمللی بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱۵.۵ درصد افزایش نشان میدهد. این میزان رشد تقریبا سه برابر میانگین رشد جهانی گردشگری در همین دوره بوده است.
همچنین هزینهکرد گردشگران خارجی در چین طی سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۰.۵ درصدی به ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده و از سطح پیش از همهگیری کرونا نیز فراتر رفته است. تنها در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، حدود ۹ میلیون گردشگر خارجی بیشتر وارد چین شدهاند که بالاترین میزان افزایش ورود گردشگران در میان کشورهای جهان به شمار میرود.
کارشناسان یکی از مهمترین عوامل این جهش را تسهیل سیاستهای روادیدی چین میدانند. دولت چین در سالهای اخیر دامنه معافیتهای روادیدی خود را به بیش از ۵۰ کشور گسترش داده و امکان اقامت بدون ویزا تا ۳۰ روز و همچنین ترانزیت بدون ویزا تا ۱۰ روز را برای شهروندان بسیاری از کشورها فراهم کرده است.
گزارش نشان میدهد شمار گردشگران ورودی از کشورهای برخوردار از معافیت روادید از سال ۲۰۲۰ تاکنون پنج برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۵ نیز ۱۸ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر سیاستهای روادیدی، توسعه زیرساختهای حملونقل، سرمایهگذاری گسترده در شبکه قطارهای سریعالسیر، افزایش ظرفیت فرودگاهها، راهاندازی سامانههای هوشمند کنترل مرزی و گسترش پرداختهای دیجیتال از دیگر عوامل مؤثر در رشد صنعت گردشگری چین عنوان شده است.
در همین حال، ایجاد مناطق جدید گردشگری، توسعه جاذبههای فرهنگی و راهاندازی پارکهای موضوعی جدید نیز به تنوعبخشی محصولات گردشگری این کشور و افزایش رقابتپذیری آن در بازار جهانی کمک کرده است.
«گلوریا گوارا» رئیس و مدیرعامل شورای جهانی سفر و گردشگری، با اشاره به عملکرد چین در این حوزه اعلام کرد: اصلاحات هدفمند در سیاستهای گردشگری و تسهیل روادید، تقاضای سفر به چین را به شکل قابل توجهی افزایش داده و زمینه رشد پایدار این صنعت را فراهم کرده است.
بر اساس پیشبینیهای این شورا، بخش سفر و گردشگری چین در سال ۲۰۲۶ نیز ۵.۳ درصد رشد خواهد کرد و تا سال ۲۰۳۶ ارزش اقتصادی آن به حدود ۳.۵ تریلیون دلار خواهد رسید.
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