کشورهای جهان برای جذب گردشگران هندی صف کشیدند/ هند به موتور جدید گردشگری جهانی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که مقاصد گردشگری در آسیا، اروپا، خاورمیانه و حوزه کارائیب با طراحی کمپینهای اختصاصی، تسهیل صدور ویزا و ارائه خدمات متناسب با نیاز گردشگران هندی در تلاش هستند سهم بیشتری از این بازار چندمیلیارد دلاری را به خود اختصاص دهند.
بر اساس این گزارشها، افزایش درآمد طبقه متوسط هند، توسعه زیرساختهای هوایی، گسترش پروازهای بینالمللی و رشد تقاضا برای سفرهای تفریحی و خانوادگی، موجب شده است تا گردشگران هندی به یکی از جذابترین گروههای هدف برای فعالان صنعت گردشگری جهان تبدیل شوند.
در همین راستا، سازمان گردشگری تایلند با تمرکز بر رویدادهای بزرگ فرهنگی و موسیقی، از جمله جشنوارههای بینالمللی، در حال اجرای برنامههایی برای جذب بیشتر گردشگران هندی است. مقامات گردشگری این کشور معتقدند نزدیکی جغرافیایی، دسترسی آسان و اشتراکات فرهنگی میتواند به افزایش سفر شهروندان هندی به تایلند منجر شود.
همچنین شماری از کشورهای اروپایی، امارات متحده عربی، مالدیو و مقاصد حوزه کارائیب نیز با بهرهگیری از چهرههای مشهور هندی، راهاندازی کمپینهای تبلیغاتی ویژه و ارائه خدماتی همچون راهنمایان هندیزبان، منوهای غذایی متناسب با ذائقه هندی و برگزاری جشنهای سنتی هند، تلاش خود برای جذب این گردشگران را افزایش دادهاند.
تحلیلگران صنعت گردشگری بر این باورند که هند در سالهای آینده به یکی از مهمترین بازارهای خروجی گردشگری جهان تبدیل خواهد شد. جمعیت جوان، رشد سریع طبقه متوسط و افزایش تمایل به سفرهای بینالمللی از جمله عواملی است که جایگاه هند را در معادلات جهانی گردشگری بیش از پیش تقویت کرده است.
برآوردها نشان میدهد میلیونها شهروند هندی سالانه سفرهای خارجی انجام میدهند و این روند همچنان صعودی است؛ موضوعی که سبب شده بسیاری از کشورها استراتژیهای توسعه گردشگری خود را بر محور جذب گردشگران هندی بازتعریف کنند.
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