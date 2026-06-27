مقاصد گردشگری جهان در پی سهم بیشتر از بازار گردشگران چینی/ از تسهیل ویزا تا پرواز مستقیم

به گزارش خبرنگار میراثآریا به نقل از رسانههای بینالمللی، همزمان با افزایش دوباره سفرهای خارجی شهروندان چینی، کشورهای مختلف در آسیا، اروپا و اقیانوسیه برنامههای ویژهای را برای جلب این گروه از گردشگران در دستور کار قرار دادهاند.
بر اساس گزارشها، شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و سوئیس با تقویت تبلیغات در پلتفرمهای دیجیتال چین، توسعه خدمات گردشگری متناسب با نیاز مسافران چینی و تسهیل فرآیندهای ورود، تلاش دارند سهم بیشتری از این بازار پرسود را به دست آورند.
در همین حال، مقاصد گردشگری آسیایی نیز برای عقب نماندن از این رقابت، سیاستهای تازهای را به اجرا گذاشتهاند. مالزی در قالب برنامه «بازدید از مالزی ۲۰۲۶» هدفگذاری جذب میلیونها گردشگر چینی را دنبال میکند و اندونزی، تایلند و استرالیا نیز با افزایش پروازهای مستقیم و اجرای کمپینهای تبلیغاتی گسترده، در پی تقویت حضور گردشگران چینی هستند.
رسانههای تخصصی گردشگری گزارش دادهاند که بسیاری از کشورها در کنار تسهیل صدور روادید، پذیرش سامانههای پرداخت الکترونیکی رایج در چین مانند «ویچتپی» و «علیپی» را گسترش داده و آموزش نیروی انسانی مسلط به زبان چینی را در دستور کار قرار دادهاند.
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