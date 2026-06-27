به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، براساس داده‌های منتشرشده از سوی پلتفرم بین‌المللی سفر «تریپ دات‌کام»، جست‌وجو برای سفرها و تجربه‌های گردشگری مرتبط با انیمه و کمیک در آسیا طی یک سال گذشته ۱۹۵ درصد افزایش یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد گردشگری فرهنگی مبتنی بر محصولات سرگرمی، از یک بازار محدود و تخصصی فراتر رفته و به یکی از محرک‌های اصلی سفر در منطقه تبدیل شده است.

کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند محبوبیت جهانی انیمه‌های ژاپنی، توسعه پلتفرم‌های پخش آنلاین و گسترش شبکه‌های اجتماعی، موجب شده است تا طرفداران این آثار برای بازدید از مکان‌های واقعی مرتبط با شخصیت‌ها و داستان‌های محبوب خود به کشورهای آسیایی سفر کنند.

این پدیده که در ژاپن با عنوان «سفر انیمه‌ای» شناخته می‌شود، شامل سفر علاقه‌مندان به مکان‌های واقعی الهام‌بخش آثار مشهور انیمه و مانگا است. در سال‌های اخیر، بسیاری از شهرها و مناطق ژاپن با تکیه بر این ظرفیت فرهنگی، موفق به جذب شمار قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، رویداد بزرگ «AnimeJapan ۲۰۲۶» در توکیو با استقبال گسترده گردشگران خارجی روبه‌رو شده و فروش بلیت‌های بین‌المللی آن نسبت به سال گذشته حدود ۶۹۷ درصد افزایش یافته است. شرکت‌کنندگان این رویداد از ۸۲ کشور و منطقه جهان در این جشنواره حضور داشته‌اند که بخش عمده آنان را گردشگران جوان نسل Z و هزاره تشکیل می‌دهند.

همچنین داده‌های صنعت گردشگری نشان می‌دهد رزرو هتل در نزدیکی مراکز برگزاری جشنواره‌های انیمه و کمیک در شهرهای مختلف آسیا به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در برخی مناطق توکیو از جمله آکیهابارا و ایکه‌بوکورو که به مراکز اصلی فرهنگ «اوتاکو» شهرت دارند، میزان رزرو اقامتگاه‌ها نسبت به سال گذشته به‌طور میانگین ۱۰ درصد رشد داشته است.

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