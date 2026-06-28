به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با گسترش موج شدید گرما در بخش‌های وسیعی از اروپا، مقامات کشورهای مختلف برای حفاظت از شهروندان و گردشگران، محدودیت‌هایی را برای بازدید از اماکن تاریخی و جاذبه‌های گردشگری اعمال کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوا در برخی مناطق فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و کشورهای اروپای مرکزی به سطوحی بی‌سابقه رسیده و در برخی نقاط تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده است.

در فرانسه، افزایش دما موجب تعطیلی موقت یا کاهش ساعات فعالیت شماری از جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی شده است. همچنین برخی رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌ها لغو یا با محدودیت برگزار شده‌اند. در پاریس نیز شماری از اماکن گردشگری ساعات بازدید خود را کاهش داده‌اند.

در بلژیک بازسازی تاریخی نبرد واترلو لغو شد و در چند کشور اروپایی نیز مدارس، مراکز فرهنگی و فضاهای عمومی تحت تأثیر شرایط جوی قرار گرفته‌اند.

کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند تغییرات اقلیمی به‌تدریج در حال تغییر الگوهای سنتی سفر در اروپا است؛ به‌گونه‌ای که گردشگران بیش از گذشته مقاصد خنک‌تر، مناطق کوهستانی و سفر در فصول غیر اوج را انتخاب می‌کنند.

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