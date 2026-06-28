به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با ثبت دماهای بیسابقه در فرانسه، صنعت هتلداری این کشور با افزایش قابلتوجه رزروهای لحظه آخری مواجه شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ بهویژه پاریس، به دلیل نبود سیستم تهویه مناسب در خانهها، راهی هتلها و اقامتگاههای مناطق خنکتر شدهاند.
بخش قابلتوجهی از ساختمانهای مسکونی پاریس فاقد سیستم تهویه مطبوع هستند و سقفهای فلزی رایج در این شهر نیز موجب تشدید گرمای داخلی ساختمانها میشود.
فعالان صنعت هتلداری اعلام کردهاند که هتلهای واقع در مناطق روستایی، اقامتگاههای دارای استخر و مجموعههایی که در محیطهای سرسبز قرار دارند، با رشد چشمگیر تقاضا روبهرو شدهاند.
برخی گروههای هتلداری فرانسه اعلام کردهاند که در روزهای اخیر روزانه با چندین درخواست مستقیم رزرو مواجه بودهاند و تعدادی از اقامتگاههای آنها بهطور کامل تکمیل ظرفیت شده است.
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