به گزارش خبرنگار میراثآریا، گزارشها و مطالعات بینالمللی بار دیگر بر نقش تعیینکننده زنان در پاسداری از میراثفرهنگی ناملموس، انتقال دانش سنتی و استمرار تولیدات بومی تاکید کردهاند.
بر اساس این گزارشها، میلیونها زن در کشورهای مختلف جهان در حوزههایی همچون قالیبافی، نساجی سنتی، سفالگری، گلدوزی، حصیربافی، چوبتراشی و دیگر هنرهای سنتی فعالیت میکنند و از طریق انتقال مهارتهای بومی به نسلهای جدید، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی جوامع خود ایفا میکنند.
در بسیاری از کشورها، صنایعدستی به منبع اصلی درآمد زنان روستایی تبدیل شده و توسعه بازارهای داخلی و بینالمللی میتواند به توانمندسازی اقتصادی آنان کمک کند.
گزارشهای منتشرشده همچنین نشان میدهد که در برخی مناطق جهان، زنان صنعتگر با چالشهایی نظیر محدودیت دسترسی به بازار، کمبود حمایتهای مالی و کاهش انتقال مهارتهای سنتی مواجه هستند و نهادهای فرهنگی بینالمللی خواستار تقویت برنامههای حمایتی از این گروه شدهاند.
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