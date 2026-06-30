به گزارش خبرنگار میراثآریا به نقل از رسانههای بینالمللی، همزمان با گسترش موج شدید گرما در بخشهای وسیعی از اروپا و صدور هشدارهای هواشناسی در فرانسه، مسئولان شماری از شاخصترین مراکز فرهنگی و گردشگری این کشور، تدابیر ویژهای را برای حفاظت از بازدیدکنندگان، کارکنان و همچنین مدیریت شرایط اضطراری اتخاذ کردهاند.
در همین راستا، مجموعه تاریخی برج ایفل در پاریس، بهعنوان یکی از پربازدیدترین نمادهای فرهنگی جهان، در برخی روزها ساعات بازدید خود را کاهش داده و بخشهایی از این مجموعه نیز بهصورت موقت زودتر از زمان معمول تعطیل شده است. مدیران این مجموعه اعلام کردهاند که این تصمیم با هدف صیانت از سلامت عمومی و در چارچوب دستورالعملهای ملی مقابله با گرمای شدید اتخاذ شده است.
همچنین موزه لوور، بزرگترین موزه جهان و یکی از مهمترین مقاصد گردشگری بینالمللی، با بازنگری در برنامههای عملیاتی خود، اقداماتی نظیر تعدیل ساعات فعالیت، تقویت خدمات رفاهی و مدیریت جریان بازدیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بسیاری از موزهها، بناهای تاریخی و مراکز فرهنگی فرانسه نیز با ایجاد فضاهای خنک، افزایش دسترسی به آب آشامیدنی و ارائه توصیههای ایمنی به گردشگران، تلاش کردهاند ضمن حفظ تداوم خدمات، آثار ناشی از گرمای شدید را به حداقل برسانند.
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